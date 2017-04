Le journal de 18h : week-end politique à seulement 8 jours du 1er tour

publié le 15/04/2017 à 18:49

La plupart des candidats étaient aujourd'hui en déplacement, à 8 jours seulement du premier tour de l'élection présidentielle, qui a lieu le 23 avril. À Perpignan, Marine Le Pen a affirmé qu'avec Emmanuel Macron à l'Élysée, ce serait : "l'islamisme en marche, le communautarisme en marche". La présidente du Front national a affirmé qu'"il est très important que les Français comprennent que si par malheur il était élu président de la République, il accélérerait encore davantage la dérive multiculturelle dans laquelle s'enfonce la société française, et aggraverait un multiculturalisme" source, selon elle, de conflits.



François Fillon, lui, a expliqué que, si il était élu, le mouvement Sens commun (lié à la Manif' pour tous), pourrait faire partie de son gouvernement. Le candidat de la droite à la présidentielle François Fillon a réitéré sa conception du patriotisme et de l'identité française. "On n'ose plus prononcer, aujourd'hui, les mots d''identité', de 'France', de 'nation', de 'patrie', de 'racines' et de 'culture'. On est sommé de se faire discret. Eh bien non, ensemble, nous, nous prenons la parole. (...) Le patriotisme n'est pas un gros mot", a-t-il déclaré.

Quant à Nicolas Dupont-Aignan, le leader de Debout la France était aujourd'hui dans le Vaucluse. À Avignon, il s'en est pris une nouvelle fois aux sondages et à la différence entre gros et petits candidats.

À écouter également dans ce journal

- Une semaine après le double attentat contre les chrétiens en Égypte, les fêtes de Pâques, partout dans le monde, vont être célébrées dans la crainte de nouveaux actes terroristes. En France, les messes et les églises vont faire l'objet d'une surveillance accrue, à quelques jours, qui plus est, de l'élection présidentielle.



- À Saint-Herblain, près de Nantes, une policière de 38 ans a été blessée ce matin. Elle a été percutée par le chauffeur d'une voiture volée qui a été arrêté un peu plus loin, après avoir été blessé par balles. Les jours de la policière ne sont pas en danger.



- Beaucoup d'émotion ce matin sous les lambris de l'Élysée. François Hollande a réintégré dans la nationalité française 28 tirailleurs sénégalais, qui avaient combattu sous la bannière tricolore en Indochine ou en Algérie. Avec l'indépendance des colonies françaises dans les années 60 ils allaient perdre leur nationalité.



- En Turquie, dernières heures de campagne avant le référendum de demain. Si le "oui" l'emporte, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a déjà fait arrêter près de 50 000 personnes depuis le putsch raté de l'été dernier, aura quasiment tous les pouvoirs. En effet, il sera à la fois chef de l'État, chef du gouvernement et le Parlement sera, lui, réduit à faire de la figuration.



- En Syrie, au moins 43 personnes ont été tuées dans un attentat qui a visé un convoi d'autobus qui transportait des personnes évacuées, dans un secteur pro-Assad, parmi lesquelles des femmes et des enfants.



- Aux États-Unis, dans l'Arkansas, une juge fédérale a suspendu une série d'exécutions prévues en début de semaine prochaine. Des exécutions décidées parce que la date de péremption du produit contenu dans les seringues est atteinte.