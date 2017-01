Le journal de 18h : une vague de froid s’abat sur l’Europe

REPLAY - Le froid a tué des dizaines de personnes en Pologne et en Italie.

De la Russie à la Turquie, en passant l'Allemagne et les Balkans, toute l'Europe grelotte en ce premier samedi de janvier. Les conséquences en France restent limitées si l'on compare aux 17 morts déjà recensés en Pologne ou aux 7 enregistrés en Italie. Une trentaine de départements de la métropole étaient en alerte à la neige et aux verglas ce samedi. Le verglas a d’ailleurs provoqué de nombreux accidents en Normandie ou en Picardie.



Les minimales ont été recensées dans le quart nord-est de la France dans la matinée. On a ainsi relevé moins 20 à Mouthe dans le Doubs, ou encore moins 13 à Colmar et Mulhouse. À Épinal, on a enregistré jusqu'à moins 16 aux premières heures de l'aube.

À écouter également dans ce journal

- À Saint-Étienne, les paroissiens de la Cathédrale Saint-Charles ont réussi in extremis à éteindre un incendie volontaire allumé au milieu de la crèche vendredi soir. Une ou plusieurs personnes ont enflammé la paille, après quoi plusieurs personnages ont été détruits par les flammes. Aucune interpellation pour l'instant, ni revendication.



- Depuis hier, François Hollande est en Corrèze. Dégagé des impératifs de la campagne, le Président avait décidé de passer deux jours dans son ancien fief. Le président de la République s’est notamment amusé à ironiser sur les spéculations qui entourent son avenir.



- Aquillino Morelle publie la semaine prochaine L'Abdication, un livre à charge dans lequel ancien conseiller de François Hollande revient sur son expérience du pouvoir et sur ses liens avec le Chef de l'État.



- Les skieurs français ont connu une nouvelle journée de rêve avec 4 victoires dans 4 épreuves différentes : 2 en biathlon pour Martin Fourcade et Marie Dorin-Imbert, en Allemagne, mais 2 en ski alpin pour Alexis Pinturaut, en Suisse, et Tessa Worley en Slovénie, à Maribor. La Française a remporté le géant, son 3e succès de la saison dans cette discipline.