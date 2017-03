Le journal de 18h : une fusillade dans un lycée blesse 8 personnes

publié le 16/03/2017 à 18:56

Un tireur isolé s'est introduit dans l'enceinte du lycée Alexis de Tocqueville, à Grasse (Alpes-Maritimes) peu avant 13h, ce jeudi 16 mars. Huit personnes ont été blessées à l'issue de la fusillade, dont quatre d'entre elles ont été touchées par les balles de plombs : le proviseur, qui a été blessé au bras en tentant de s'interposer, ainsi que trois élèves. Quatre autres victimes ont été blessées à cause des mouvements de foule.



L'assaillant était armé d'un fusil, un revolver, d'un pistolet et de deux grenades. "Il était 12h30, j'étais en cours de français. Il y a quelqu'un qui rentre brusquement dans la classe, un fusil à pompe sur le torse et un pistolet dans chaque main", témoigne Mickaël. Le jeune homme s'excuse et sort de la salle, devant la classe interloquée. "Juste après, on le voit marcher dans la cour et tirer des gros coups […] Quand ils nous ont fait sortir de la salle, il y avait encore les douilles par terre et des taches de sang dans le hall du lycée", poursuit l'élève.

Selon les premières informations, la piste terroriste a été écartée. Killian B, un jeune-homme de 16 ans, élève en première L au sein de l'établissement, a été arrêté et placé en garde à vue. Le suspect aurait consulté plusieurs sites Internet violents et faisait souvent référence sur les réseaux sociaux, à la tuerie de Columbine, dans le Colorado aux État-Unis.

À écouter également dans ce journal :

- Un colis piégé a explosé au siège du Fonds monétaire international (FMI), peu avant midi ce jeudi 16 mars. Une assistante de direction a été blessée. Le Parquet anti-terroriste s'est saisi de l'enquête et François Hollande a évoqué "un attentat".



- Emmanuel Macron est reçu en Allemagne par Angela Merkel. Le fondateur du mouvement "En Marche" est le second candidat à la présidentielle à rencontrer la chancelière allemande, après François Fillon.



- Benoît Hamon a présenté son programme à la Maison de l'architecture, à Paris. Distancé dans les sondages, le candidat a entrepris de rassembler sa famille politique.



- Des dealers de cannabis ont investi le gymnase Joliot-Curie, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), privant les enfants de sport. Les autorités semblent impuissantes malgré les renforts policiers.



- Le restaurateur qui avait refusé de servir deux femmes voilées à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, a été condamné à 5.000 euros d'amende, dont 3.000 avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny. Il devra également payer 1.000 euros de dommages et intérêts à la plaignante.



- Donald Trump a annoncé que le budget du Pentagone allait bondir de 54 milliards de dollars. À l'inverse, le budget consacré à l'environnement est en chute libre.



- Football : Didier Deschamps fait appel à des nouveaux joueurs : Florian Thauvin, Corentin Tolisso, Benjamin Mendy et Killian MBappé.



- Rugby : le XV de France affrontera le Pays-de-Galles samedi 18 mars, en clôture du Tournoi des VI Nations.