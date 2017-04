Le journal de 18h : une femme enceinte avortée par erreur à Lille

publié le 27/04/2017 à 18:31

C'est une délicate affaire qui vient d'être jugée devant le tribunal correctionnel de Lille. Le 8 mai 2011, Zahra, 28 ans, était hospitalisée à l’hôpital Saint-Vincent de Lille pour un cerclage qui devait lui permettre de mener sa grossesse jusqu’au terme. Enceinte de près de quatre mois, elle a perdu son enfant suite à une erreur d’administration de médicament.



Elle était installée dans la même chambre qu'une femme devant subir une IVG. Avant l'opération, une sage-femme stagiaire lui a délivré un médicament sans vérifier son identité. Il s'agissait d'une pilule abortive destinée à sa voisine. "La sage-femme ne m'a pas demandé mon nom, ni pourquoi j'étais là. Elle est simplement entrée dans la pièce, m'a dit de mettre le comprimé dans mon vagin et est repartie", raconte-t-elle six ans plus tard.

Depuis cette affaire, l’hôpital lillois a séparé ses services obstétriques et gynécologiques. Le tribunal a réclamé 15.000 euros d'amende pour l’hôpital. Le jugement sera rendu le 12 juillet prochain.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron était en déplacement en banlieue à Sarcelles aujourd'hui. Un nouveau déplacement pour occuper le terrain et ne pas laisser une seconde de répit à son adversaire pour le second tour.



- Marine Le Pen s'est levée tôt pour effectuer une sortie en mer sur un chalutier au Grau-du-Roi. Une séquence parfaitement orchestrée en compagnie de Gilbert Collard.



- Ceux qui ne veulent ni Le Pen, ni Macron se sont manifestés aujourd'hui. Plusieurs centaines de lycéens se sont rassemblés place de la République à Paris. Un millier de personnes ont également investi le centre-ville de Rennes avec pour mot d'ordre : "On vaut mieux que ça".



- Dans l'affaire des assistants parlementaires, la facture s'alourdit pour le Front national. Le Parlement européen estime désormais son préjudice à 5 millions d'euros. Jusqu'à présent, c'était à peine 2 millions d'euros.



- C'est l'une des nombreuses conséquences de l'élimination des grands partis : on risque de manquer d'assesseurs au second tour. Il en faut au moins deux par bureau de vote et généralement ce sont les grands partis qui fournissent le gros des troupes.



- L'appartement de Bernard Cazeneuve a été cambriolé en début de semaine. Il semble toutefois que les voleurs ne savaient pas qu'il s'agissait du domicile du Premier ministre, dans lequel aucun document professionnel ne se trouvaient.