Le journal de 18h : une ambulance incendiée à Toulouse

Ce sont parfois les policiers qui se font caillasser dans certains quartiers difficiles. Samedi 5 août à Toulouse (Haute-Garonne), c'est un ambulancier qui en a fait la très dure expérience. Alors qu'il venait assister une adolescente en détresse, victime d'un malaise dans le quartier de la Reynerie, son ambulance a été incendiée. La piste criminelle est privilégiée. Les secours notent une situation qui se tend depuis quelques mois dans ces cités difficiles.



"Dégoûté, c'est le mot". explique au micro RTL Jean-Luc Bélaval le gérant de la société d'ambulances qui a subi ce sinistre. Il n'en revient toujours pas. "L'équipage qui est intervenu est très choqué", confie-t-il. "C'est un fait qui est inexplicable, inacceptable et gratuit".

"On a un métier d'assistant-secours, là où tout le monde se désengage et c'est dommage de la gâcher", regrette Jean-Luc Bélaval.

- Le journaliste Christian Millau est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Avec Henri Gault, il avait su révolutionner l'art de la critique culinaire mais aussi la gastronomie française en elle-même à travers la nouvelle cuisine. Les deux hommes avaient créé le guide Gault et Millau.



- Après PSA, c'est au tour de Renault de signer un accord avec Téhéran. Le constructeur français a signé un accord de 660 millions d'euros. À terme, l'objectif pour Renault est d'y produire 300.000 voitures par an.



- À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, un rassemblement avait lieu cet après-midi en hommage à Chaolin Zhang. Il y a un an, ce couturier chinois succombait à ses blessures après 5 jours de coma, victime d'une agression à caractère raciste. Cet homme de 49 ans avait été ciblé du fait de son appartenance à la communauté chinoise, ses agresseurs préjugeant qu'il était susceptible de détenir de l'argent.



- Après l'annonce de la mort de Nicole Bricq, sa suppléante, Hélène Lipietz, a réagi à ce décès sur son blog dans un message surprenant. "Nicole est morte, me revoilà peut-être sénatrice", a-t-elle expliqué.



- Treize lots d'œufs contaminés au fipronil en provenance des Pays- Bas ont été livrés en France, à deux établissements de fabrication de produits à base d’œufs de la Vienne et du Maine-et-Loire en juillet, a indiqué le ministère de l'Agriculture.