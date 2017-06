et Marie Guerrier

publié le 19/06/2017 à 19:17

Ce lundi 19 juin après-midi, à 15h48, une voiture-bélier a percuté délibérément un fourgon de la gendarmerie, sans faire de victimes. Le véhicule du suspect, qui contenait des bonbonnes de gaz, de nombreuses armes de poing et une kalachnikov, s'est embrasé après le choc. Le chauffeur, fiché S et âgé de 33 ans, est mort.



Pour les autorités, il ne fait plus aucun doute qu'il s'agissait d'une tentative d'attentat. D'abord parce que l'assaillant a volontairement percuté le fourgon de gendarmes mobiles qui circulaient en bas des Champs-Élysées. Ensuite, parce que les hommes du déminage ont retrouvé un arsenal conséquent dans la voiture qui a pris feu. L'homme n'a semble-t-il pas eu le temps de faire usage des armes qui se trouvaient dans son véhicule. Les enquêteurs soupçonnent que l'homme a volontairement enflammé sa berline avec pour objectif de propager le feu à la bonbonne de gaz.

La tentative a échoué, les gendarmes ont réussi à maîtriser rapidement l'incendie, puis l'assaillant. On ne sait pas, à ce stade, ce qui a provoqué la mort du suspect. La situation est sous contrôle. La section antiterroriste du parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête.

À écouter également dans ce journal :

- Le président Emmanuel Macron dispose désormais d'une majorité absolue : 350 députés. La nouvelle Assemblée nationale est renouvelée à 75% et compte 39% de femmes.



- À Londres, un homme de 48 ans a foncé sur des piétons près d'une mosquée, dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 juin.



- À Mossoul, en Irak, trois journalistes de France 2 ont été blessés dans une explosion. Ils couvraient les combats entre l'armée irakienne et l'État islamique. Leur voiture a, semble-t-il, sauté sur une mine. Leur traducteur kurde est également décédé dans l'explosion.



- Un gigantesque incendie fait toujours rage dans le centre du Portugal. Il a fait 62 morts jusqu'à présent.



- 51 départements de France sont actuellement en alerte canicule.