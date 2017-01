La direction de Vivarte a averti du lancement de deux plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans l'enseigne de chaussures et dans la filiale Vivarte Services. 2.000 postes pourraient être supprimés.

La direction de Vivarte (La Halle, André, Caroll, Naf Naf...) a annoncé ce lundi 23 janvier le lancement de deux plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) à la Halle aux Chaussures et dans la filiale Vivarte Services, ainsi que des cessions d'enseignes. Aucune précision sur le nombre de postes impactés, ni sur les enseignes qui pourraient être cédées, n'a toutefois été fournie en comité de groupe aux représentants des salariés, qui redoutent jusqu'à 2.000 suppressions de postes.



Ces informations devraient être données lors de comités centraux d'entreprise extraordinaires convoqués mardi 24 janvier et mercredi 25 janvier. La direction du groupe d'habillement et de chaussures en difficulté, plombé par une lourde dette, a présenté un plan en quatre axes : fusion des sièges de la Halle et la Halle aux chaussures, "rationalisation des points de vente" de la Halle aux chaussures, "réorganisation de Vivarte Services", la filiale fonctions support du groupe, et "recherche de repreneurs" pour "certaines" enseignes, ont précisé les sources syndicales.

