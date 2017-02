L'homme a été découvert sans vie dans un escalier du centre hospitalier, trois jours après que sa disparition soit signalée.

Un patient de l'hôpital européen Georges-Pompidou a été retrouvé mort mardi dans les locaux de l'établissement parisien trois jours après sa disparition et malgré des recherches quotidiennes, a-t-on appris mercredi auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. "Initialement hospitalisé" au Centre hospitalier psychiatrique Sainte-Anne à Paris, ce patient avait été transféré la semaine dernière "au sein du service de médecine interne" de l'HEGP dans le XVe arrondissement, détaille l'AP-HP.



"Une enquête de police a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances exactes de cette disparition", précise dans un communiqué le CHU francilien, incapable pour l'heure d'expliquer pourquoi le patient n'a "pas été repéré" plus tôt. Sa disparition, constatée samedi par les équipes soignantes, a été signalée le "même jour" à la famille et aux autorités de tutelle "à la mi-journée", ainsi qu'au commissariat local. Mardi, un agent de sécurité de l'hôpital a retrouvé le patient décédé lors d'une ronde.

