Le journal de 18h : un nouveau coup de théâtre dans l’affaire Grégory

publié le 14/06/2017 à 20:02

L’affaire de la disparition du petit Grégory Villemin connaît un nouveau rebondissement. Plus de 32 ans après l'assassinat du jeune garçon, âgé de 4 ans à l'époque des faits, le 16 octobre 1984, un couple de septuagénaires et une troisième personne ont été arrêtés et placés en garde à vue ce mercredi 14 juin, selon des informations de L'Est Républicain.



L'interpellation a eu lieu en début de matinée dans la vallée de la Vologne, entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. D'après le quotidien local, le couple de septuagénaires figurait dans le dossier depuis de nombreuses années. La garde à vue leur a été notifiée pour des soupçons de complicité d’assassinat, non-dénonciation de crime, non-assistance à personne en danger et abstention volontaire d’empêcher un crime. Le petit Grégory Villemin avait été retrouvé noyé dans la Vologne en 1984, pieds et poings liés. Son meurtrier n'a jamais été retrouvé.

À écouter également dans ce journal

- Douze personnes au moins ont trouvé la mort dans la Grenfell Tower, une tour de 24 étages située dans le quartier de Kengsinton, dans l'Ouest de Londres.

- Aux États-Unis, un militant de gauche, profondément anti-Trump, a ouvert le feu sur des élus Républicains qui s'entraînaient au baseball, près de Washington, faisant un blessé grave. Le tireur a succombé à ses blessures.



- Malgré la polémique sur ses interventions intempestives, François Bayrou a présenté sa loi de moralisation de vie publique en Conseil des ministres.



- Emmanuel Macron est attendu ce soir au Maroc, pour rencontrer le roi Mohamed VI. Les deux hommes doivent discuter notamment de la lutte antiterroriste et de la crise du Golfe.



- En Haute-Loire, un jeune agriculteur a trouvé la mort après avoir été emporté par les eaux alors qu'il tentait de secourir une personne âgée pendant les violents orages de la nuit dernière.