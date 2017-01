Le journal de 18h : un mort dans une avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques

REPLAY - Une randonneuse emportée par une coulée avec deux autres personnes dans la vallée d'Ossau samedi après-midi, a été retrouvée morte. Son compagnon a été grièvement blessé.

par Philippe Robuchon publié le 14/01/2017 à 19:06

Extrême prudence si vous êtes en montagne. Le risque d'avalanche est très élevé à cause des importantes chutes de neige. Dans les Pyrénées-Atlantiques, un groupe de randonneurs a été emporté par une coulée. Une randonneuse a été tuée et son compagnon, un randonneur expérimenté, a été retrouvé par les secouristes dans un état d'hypothermie sévère. L'avalanche est survenue vers 13h ce samedi hors domaine skiable, dans le vallon de Gabardères, à environ 1.800 mètres d'altitude dans la vallée d'Ossau. L'alerte a été donnée par l'un des randonneurs indemne.



"À cause des mauvaises conditions météo, les sauveteurs ont renoncé à héliporter le blessé et ont opté pour l'acheminer par voie terrestre sur un brancard-traînean. Son pronostic vital n'est pas engagé", a indiqué Nathalie GuessaOurdi, la sous-préfète d'Oloron Sainte-Marie. Selon un bulletin de Météo-France pour les massifs pyrénéens d'Aspe et d'Ossau samedi à 16h, le risque d'avalanche vient de passer de "marqué" à "fort" (de 3 à 4).

- À Saint-Herblain près de Nantes, le couple soupçonné d'avoir torturé et tué un petit garçon de 8 ans, découvert noyé, a été mis en examen et écroué.



- À Rennes, le corps d'un étudiant de 18 ans, disparu depuis fin décembre, a été retrouvé dans un bidon flottant sur la Vilaine. Il a apparemment été tué à l'arme blanche.



- L'armée française réfute le mot "bavure", mais reconnaît avoir abattu un jeune garçon de 10 ans lors d'une opération au Mali. Les militaires affirment qu'il était en train de donner des informations à des jihadistes qui s'apprêtaient à commettre un attentat contre des soldats français.



- De nombreux hommages africains ont été rendus à François Hollande, qui participe au sommet Afrique-France à Bamako et fait probablement sa dernière visite sur le continent avant la fin de son mandat. "De tous les chefs d'État français, François Hollande, a-t-il dit, est celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère et le plus loyal", a notamment déclaré le président malien Boubakar Keita.



- François Fillon a été officiellement désigné comme candidat de la droite lors du conseil national des Républicains. L'ancien Premier ministre s'est montré inflexible sur son projet présidentiel. Malgré les critiques, il ne rétablira pas la défiscalisation des heures supplémentaires et ne reviendra pas sur le non cumul des mandats.



- Emmanuel Macron poursuit sa visite de 48 heures dans les Hauts-de-France. Après être allé sur les terres frontistes, comme Hénin-Beaumont, il s'exprimait samedi soir dans un Zénith de Lille plein à craquer, plus de 5000 soutiens du candidat ayant fait le déplacement.



- Coup dur pour l'équipe de France de handball. Jusqu'à la fin des championnats du monde, elle va devoir se passer de Luka Karabatic, le frère de Nikola. Il s'est gravement blessé, vendredi soir, lors du match France-Japon



- Stéphane Peterhansel a signé sa 13ème victoire en catégorie Auto sur le Dakar.



- Les premiers bateaux doivent terminer jeudi 19 janvier leur tour du monde du Vendée Globe, selon les dernières prévisions. Et, sauf coup de théâtre, la victoire devrait revenir au Français Armel Le Cleach'.