Le journal de 18h : un élu LR lâche Fillon pour Le Pen

publié le 03/03/2017 à 18:44

Un François Fillon plus isolé que jamais. Les défections ne se comptent plus sur les doigts de la main. Dernier départ retentissant : Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon qui depuis ce matin préfère se taire. Ils sont désormais plusieurs dizaines à avoir quitté la campagne du candidat de la droite et du centre, mais François Fillon est enfermé dans sa logique : pas question de renoncer. Pourtant, la candidature Fillon apparaît de plus en plus intenable et du coup, l'hypothèse Juppé refait surface.



Désormais, l'avenir de François Fillon semble suspendu à la manifestation de dimanche. Un rassemblement de soutien qui doit se tenir dans l'après-midi place du Trocadéro à Paris. François Hollande a mis en garde dès hier, "il ne peut y avoir en France une manifestation qui met en cause la justice". Car c'est tout de même de cela qu'il s'agit : François Fillon se pose en victime d'un système judiciaire aux ordres.

Dans le même temps, Marine Le Pen tire les marrons du feu. La candidate du Front national était en déplacement cet après-midi en Seine-et-Marne. L'occasion de rencontrer Pierre Bacqué, le maire du Vaudoué, un petit village du Gâtinais. Cet élu Les Républicains, entré au RPR en 1981, a décidé de ne plus soutenir François Fillon et d'offrir son parrainage à Marine Le Pen.

À écouter également dans ce journal

- La première star du foot français, Raymond Kopa s'est éteint à l'âge de 85 ans à Angers, après une longue maladie. C'était un pionnier, le premier grand des numéros 10 français, premier français à avoir remporté le Ballon d'or en 1958, premier français à avoir quitté l'hexagone pour un club étranger, en l'occurrence le Real Madrid avec qui il a gagné trois Coupes d'Europe.



- Cela fait deux semaines que la famille Troadec a disparu à Orvault, près de Nantes. Les indices s'accumulent mais le mystère demeure. Des indices éparpillés comme les pièces d'un puzzle : des traces de sang dans la maison familiale, le pantalon de Charlotte, la fille à Dirinon près de Brest, la voiture du fils Sébastien sur un parking de Saint-Nazaire. Et c'est dans cette voiture que de nouvelles traces de sang ont été retrouvées.



- Les dentistes étaient dans la rue aujourd'hui pour dénoncer l'échec des négociations avec la Sécurité sociale et les nouveaux tarifs qui vont leur être imposés. Ils étaient plusieurs milliers cet après-midi aux abords du Ministère de la Santé.



- Les contrôleurs aériens seront en grève la semaine prochaine à l'appel de l'UNSA, 3e syndicat du secteur. Entre 1/4 et 1/3 des vols seront annulés à Paris et dans plusieurs aéroports, notamment dans le Sud et l'Ouest.



- C'est un événement chaque année : TF1 et RTL diffusent le concert des Enfoirés en faveur des Restos du Cœur. Cette année est un peu particulière, puisque c'est le premier spectacle sans Jean-Jacques Goldman, le parrain historique des Enfoirés.