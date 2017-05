publié le 06/05/2017 à 18:45

Après une longue campagne, le verdict va enfin tomber. En tout, métropole, dom-tom et étranger, ce sont 69.000 bureaux de vote qui doivent être ouverts et prêts à temps. Urne, isoloirs, cahier d'émargement, tout doit être à sa place pour cette grande journée électorale, dimanche 7 mai. Les territoires d'Outre-mer et les Français de l'étranger ont quant à eux donné samedi 6 mai le coup d'envoi du second tour de l'élection présidentielle, qui oppose Marine Le Pen et Emmanuel Macron.



Des mesures de sécurité renforcée autour des bureaux de vote, des dizaines de milliers de policiers et gendarmes mobilisés, des rassemblements et manifestations post-résultats sous haute surveillance : le second tour de la présidentielle se déroulera sous "des conditions de sécurité maximales", selon le ministère de l'Intérieur.

- La députée socialiste des Côtes d'Armor Corinne Erhel, 50 ans, est morte vendredi 5 mai après un "malaise" lors d'une réunion publique de soutien à Emmanuel Macron dans son département.

- Yvelines : un homme de 65 ans s'est suicidé, samedi 6 mai, après avoir été expulsé de son logement pour cause de loyers impayés.



- Évry : la mort d'un adolescent de Massy (Essonne), qui a percuté un bus en tentant d'échapper à la police sur son quad, a provoqué des violences urbaines dans cette ville de banlieue parisienne vendredi 5 mai dans la soirée. Le jeune homme de 17 ans avait été repéré sans casque par des agents de la Brigade anti-criminalité (BAC) devant qui il a pris la fuite. Il a fini sa course dans un bus. Hospitalisé dans un état grave, il a succombé dans la nuit.



- Justice : l'abbé intégriste qui comparaissait depuis mardi 2 mai devant la cour d'assises des Yvelines pour "viols" et "viols avec actes de barbarie" sur trois enseignantes a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle, après plus de quatre-heures de délibérations.



- François Hollande se rendra lundi à Berlin pour s'entretenir avec la chancelière Angela Merkel, à l'occasion de la commémoration de la capitulation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, a indiqué l'Élysée samedi 6 mai. Avant de se rendre en Allemagne, il présidera la commémoration du 8-mai sur les Champs-Élysées.