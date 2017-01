Dans un discours, la Première ministre britannique a dévoilé ses priorités pour les négociations à venir avec l'UE.

La Première ministre britannique Theresa May a défendu une rupture "claire et nette" mardi 17 janvier avec l'Union européenne en déclarant que le Brexit signifiait aussi la sortie du marché unique. "Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à faire partie du marché unique", a souligné Theresa May lors d'un discours très attendu à Londres où, après des mois à manier le flou, elle a dévoilé ses priorités pour les négociations à venir avec l'UE.



Alors qu'elle a prévu de déclencher la procédure de divorce d'ici la fin mars, prélude à deux ans de négociations avec Bruxelles et les partenaires européens, elle a également annoncé qu'elle soumettrait l'accord final au vote du Parlement britannique, ce qui a immédiatement fait remonter la livre britannique. Pour la Première ministre, un maintien dans le marché unique de 500 millions de consommateurs était incompatible avec la priorité numéro 1 de Londres: la maîtrise de l'immigration européenne qui passe par la fin du principe de libre-circulation des travailleurs européens.

À écouter également dans ce journal :

- En visite à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, Manuel Valls a effectué une sortie assez mouvementée puisqu'un homme a été interpellé après avoir tenté de gifler l'ex-Premier ministre. Au milieu de la foule, l'individu a tenté de donner un léger coup au visage de l'ancien premier ministre, qui a été rapidement entouré et mis en sécurité par ses gardes du corps.



- Deux avions, un cargo de la compagnie EgyptAir et un appareil d'Air France avec des passagers à bord, se sont dangereusement rapprochés le 1er janvier au dessus de la Belgique et ont évité une collision en vol grâce au déclenchement du radar de bord, selon des sources concordantes. Le Bureau d'enquête et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile fait état sur son site d'un "incident grave" entre un Airbus A300 exploité par Egyptair et un A320 exploité par Air France, le 1er janvier en fin de matinée.



- Le 8 octobre dernier, une quinzaine d'individus avaient incendié deux voitures de police au cocktail Molotov dans le quartier de la Grande Borne à Viry-Châtillon. Deux policiers avaient été grièvement brûlés. Ce mardi 17 janvier à l'aube, 11 jeunes ont été arrêtés dans l'Essonne et en Seine-et-Marne.



- Nous sommes aujourd'hui presque 67 millions de français. C'est le résultat du recensement 2016 délivré ce matin par l'INSEE. La population a progressé de 0,4%, soit 265.000 habitants de plus en un an.



- En pleine vague de froid, le Sud-Est de la France connaît une situation assez préoccupante pour son approvisionnement en gaz. Les livraisons depuis l'Algérie sont quasiment à l'arrêt.



- Voile : plus que deux jours avant l'arrivée du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne et tout peut arriver. Oui, car le leader Armel Le Cleac'h et son poursuivant Alex Thompson sont toujours aux coude à coude, si on peut dire. 75.000 miles nautiques les séparent. Rien n'est joué. Aux Sables d'Olonne, le public commence à arriver.