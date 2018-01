publié le 16/01/2018 à 18:39

Humanité et fermeté. À Calais, ce 16 janvier, Emmanuel Macron a, une fois de plus, joué les équilibristes. La Jungle n'existe plus mais plus d'un an après le démantèlement, environ 700 migrants errent encore dans la ville, les yeux tournés vers l'Angleterre. À quelques semaines de l'examen du projet de loi asile-immigration, le chef de l'État s'est rendu dans un centre d'accueil avant de prononcer un long discours devant les forces de l'ordre.



"Aucun manquement à la déontologie ne sera toléré" et "si manquement il y a, des sanctions seront prises", a affirmé le président de la République, en annonçant qu'une circulaire serait prochainement adressée aux préfets.

"Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques ou confisquent les effets personnels" des migrants, ou "utilisent des gaz lacrymogènes sur les points d'eau", a-t-il ajouté, en avertissant que "si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné".

À écouter également dans ce journal

Prisons - La colère des gardiens de prison ne retombe pas, elle est même attisée par de nouvelles violences. Hier après-midi, un détenu a frappé sept surveillants à Mont-de-Marsan et ce matin, une surveillante de Tarascon a reçu un coup de poing au visage. Dans les deux cas, il s'agissait de prisonniers suivis pour "radicalisation".



Société - Selon les toutes dernières données de l'INSEE, le nombre de naissances est en baisse pour la troisième année consécutive. On fait désormais 1,88 enfant par femme. C'était plus de deux en 2010.



États-Unis - La Californie est sous le choc après la découverte de la "maison de l'horreur". Depuis un temps indéterminé, des parents enfermaient, attachaient et affamaient leur treize enfants, âgés de 2 à 29 ans. Le couple a été écroué.



Médias - La ministre de la Culture, François Nyssen, souhaite que le président de Radio France, Mathieu Gallet, démissionne de ses fonctions après sa condamnation à un an de prison avec sursis pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA.