Le journal de 18h : Stockholm frappé par une attaque au camion-bélier

publié le 07/04/2017 à 18:37

Un camion a foncé dans la foule en plein centre de Stockholm, ce vendredi 7 avril vers 15h, blessant plusieurs personnes et faisant "des morts", dont le nombre est, pour l'heure, inconnu. Le véhicule a chargé les piétons et tenté, comme à Nice l'été dernier, une série de zigzag pour faire le plus de victimes possible sur son passage. Deux personnes au moins sont mortellement touchée. Le véhicule qui aurait été volé un peu plus tôt finit sa course dans la devanture d'un des plus gros centre commercial de la capitale faisant au moins deux victimes.



La police suédoise évoque un "attentat". Pour l'instant, la police suédoise ne confirme pas les rumeurs faisant état d'une première arrestation ou la présence d'armes. Les autorités ont par ailleurs diffusé la photo d’un suspect recherché. Aucune revendication n'a pour le moment était publié.

À écouter également dans ce journal

- Le conseil de sécurité de l'ONU est réuni depuis une demi-heure à New-York, comme le souhaitait la Russie. Moscou avait dénoncé tôt ce matin les frappes aériennes américaines contre la Syrie, dénonçant “une agression contre un État souverain".

- En déplacement en Ardèche, François Hollande affirme avoir été prévenu des frappes américaines de cette nuit, en appelant à une initiative internationale.



- Dans une tribune sur Facebook, Nicolas Sarkozy incite ses sympathisants à soutenir François Fillon : "il faut faire fi des hésitations et des états d'âme liés à ses ennuis judiciaires".



- La France a bien début son quart de finale de Coupe Davis. Lucas Pouille a battu en 3 sets Kyle Edmund, tandis que Jérémy Chardy domine Daniel Evans dans le deuxième match simple de cette journée.