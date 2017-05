publié le 13/05/2017 à 19:05

Sur tous les continents, des dizaines de grandes entreprises ont été frappées en même temps par une gigantesque attaque informatique, vendredi 12 mai. Les hôpitaux britanniques, des banques, des ministères russes, la compagnie ferroviaire allemande, le géant américain de la livraison de colis Fedex, les télécoms espagnols et Renault ont été touchés.





Cela a déjà des conséquences puisque les sites industriels du constructeur automobile français de Sandouville et de Cléon, en Seine-Maritime, sont arrêtés, totalement ou partiellement. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Pour les informaticiens, l'objectif, c'est de contourner le virus.



Le type d'attaque mené, c'est ce que les spécialistes appellent un "ransomeware", un logiciel de rançons. C'est-à-dire que les entreprises touchées doivent payer pour récupérer leurs données informatiques. "On déconseille fortement de payer les rançons. On n'est pas sûr de récupérer les données et ensuite, cela entretient l'économie de la cybercriminalité", explique Jérôme Billois, spécialiste en gestion des risques et sécurité chez Wave Stone.



À écouter également dans ce journal

- C'était la dernière visite de François Hollande en tant que président. C'était ce samedi 13 mai, à la fondation "GoodPlanet", dans le bois de Boulogne, la fondation pour l'écologie de Yann Arthus-Bertrand. François Hollande a savouré chaque minute de ce bain de foule ensoleillé.



- Coup de théâtre dans la campagne des législatives : l'accord signé entre le Front national et Debout la France est en suspens. C'est un divorce en cours : Debout la France présentera un candidat dans les 577 circonscriptions, tout comme le Front national.



- La commission d'investiture de La République En Marche étudie les termes du projet d'accord annoncé vendredi 13 mai par François Bayrou et le MoDem. "Je ne peux que me féliciter qu'après une phase d'agacement, on est maintenant dans une phase d'optimisme", a assuré Richard Ferrand, secrétaire général de la République en Marche.



- En sport, l'événement de ce samedi 13 mai a lieu à Murrayfield, à Édimbourg. C'est la finale de la grande coupe d'Europe de rugby, la Champion's Cup. Clermont affronte les Anglais de Saracens.



- Le concours de l'Eurovision, c'est ce samedi 13 mai. Il va falloir se coucher tard pour connaitre le résultat final. Alma, la chanteuse française, se produira la dernière, pas avant 23h45. "J'ai de plus en plus hâte. Je me suis bien reposée", indique Alma, quelques heures avant son passage sur scène.