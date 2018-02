publié le 16/02/2018 à 18:46

Ça roule comme jamais pour Renault. Le groupe publie un bénéfice record, en hausse de 50 %. Pour une entreprise de cette envergure, c'est phénoménal. On dépasse en 2017 les 5 milliards d'euros. Renault cartonne sur tous les indicateurs. Bénéfices +50 %, chiffre d'affaires +15 %... C'est tout simplement historique. Il y a 10 ans encore, quasiment tous les bénéfices venaient d'un seul pays, la France, et d'une seule gamme, la Mégane.



Tous les modèles sont dans le vert à travers le monde. Comme le Brésil et l'Inde, où le constructeur parie sur la Kwid, vendue seulement 3.500 euros. D'ailleurs, Dacia accumule les bénéfices, avec toujours aucun concurrent à l'horizon. Face à ses résultats, Carlos Ghosn a été confirmé aux manettes du groupe pour encore quatre ans. En contrepartie, il a nommé un numéro deux, Thierrry Boloré, et a accepté de réduire sa rémunération de 30% comme le demandait le gouvernement.

D'excellentes nouvelles auxquelles les syndicats mettent un bémol. Ils dénoncent une baisse inacceptable des primes d'intéressement versées aux salariés, alors que les dividendes des actionnaires bondissent de 12%. Jackpot pour les actionnaires, et des miettes pour les salariés. Mais pour la direction, il y a bien des accords de compétitivité qui ont été signés justement avec les syndicats.

