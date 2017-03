publié le 15/03/2017 à 18:58

Le constructeur automobile Renault est dans l'œil du cyclone. Une information judiciaire a été ouverte en janvier pour tromperie. Le constructeur aurait mis en place une "stratégie" pour fausser les résultats des tests anti-pollution. Renault reste droit dans ses bottes et assure avoir respecté les règles. Pourtant, selon la Répression des Fraudes, l'arnaque dure depuis 25 ans et le PDG Carlos Ghosn est directement impliqué. Deux modèles sont particulièrement pointés du doigt : le Captur et la Clio 4. Le gendarme de Bercy assure que cet arrangement n'est pas nouveau et remonterait à 1990, à l'époque où Carlos Ghosn ne dirigeait pas l'entreprise.



Renault continue de clamer son innocence, mais en attendant, ce sont les concessionnaires qui sont en première ligne. En Bretagne, un vendeur automobile ne cache pas son embarras. "Nous en tant que vendeurs pour l'instant, on a aucune information à ce sujet donc on attend d'avoir des consignes", déclare-t-il.

À écouter également dans ce journal :

- Stéphane Le Foll s'en est pris à Benoît Hamon, lors du Conseil des ministres mercredi 15 mars. "La France n'est pas en difficulté, elle n'est plus en faillite, elle s'est redressée. Ça a demandé des efforts […] Ça a conduit certains à contester des choix qui ont pu être fait par le président de la République […] Il n'y a pas un candidat à gauche qui défend tout cela", a-t-il déclaré.

- Le Parti radical de gauche vient d'annoncer son soutien à Benoit Hamon. Il a également validé un accord avec le PS pour les législatives.



- François Fillon, désormais mis en examen, poursuit sa campagne comme si de rien n'était avec un meeting ce mercredi soir dans le Vaucluse.



- Marine Le Pen tient une réunion publique dans le Var, accompagnée de sa nièce Marion Maréchal-Le Pen.



- Faut-il imposer la langue française sur les chantiers ? La polémique enfle autour de la clause Molière.

Les Pays-Bas votent ce mercredi 15 mars, à l'occasion des élections législatives. Geert Wilders, du Parti de la Liberté, est opposé notamment au Premier ministre de Centre Droit Marc Rutte.



- La Turquie est en campagne électorale. En avril prochain, le peuple doit se prononcer par référendum sur une extension des pouvoirs du président. Pour l'emporter, les pro-Erdogan sont prêts à tout, y compris à pirater des comptes Twitter à grande échelle.



- Syrie : deux attentats suicides ont eu lieu en moins de 2 heures à Damas, mercredi 15 mars. Le bilan est d'au moins 32 morts.



- Football : les Monégasques retrouvent Manchester City mercredi 15 mars en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Coup d'envoi du match à 20h45.