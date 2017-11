publié le 01/11/2017 à 18:51

En ce 1er novembre, journée de la Toussaint, de nombreux Français se sont rendus au cimetière. Comme Clémentine et son frère, que RTL a rencontré, qui sont venus se recueillir sur la tombe de leur mère et leur grand-mère au cimetière de La Guillotière à Lyon.



"C'est un moment de commémoration pour se dire que l'on n'a pas oublié ceux qui sont ailleurs. On s'occupe de nettoyer les tombes, on remet des fleurs, des chrysanthèmes et de la bruyère. Des couleurs chaudes pour égailler un peu la tombe", explique-t-elle au micro de RTL.

Quelques allées plus loin, c'est George qui vient se recueillir en famille avec sa femme et sa fille. Il est revenu voir ses parents décédés. L'unique occasion de l'année, pour lui, de se rendre au cimetière, en raison de son activité professionnelle très chronophage. Mais se recueillir sur les tombes des membres de sa famille à la Toussaint, est pour lui "une marque de respect".

À écouter également dans ce journal

ATTENTAT DE NEW YORK - Donald Trump s'est exprimé depuis la Maison-Blanche ce mercredi 1er novembre. Le président a qualifié d'"animal", l'auteur présumé de l'attentat meurtrier à New York. "Nous devons être plus durs, nous devons être plus intelligents et nous devons être beaucoup moins politiquement corrects", a-t-il martelé.



ATTENTAT DE NEW YORK - L'auteur présumé de l'attentat de Manhattan avait prémédité son attaque, d'après les enquêteurs. Le chauffeur, un Ouzbek de 29 ans, a foncé sur des cyclistes et des piétons, au volant de son pick-up, faisant 8 morts.



DISPARITION - Le corps trouvé lundi soir près du lieu de la disparition d'Alexia Daval, 29 ans, au cours de son jogging samedi à Gray en Haute-Saône a été identifié. C'est bien celui de la joggeuse disparue. Sur place, l'enquête continue.



TRANSPORT - Absence de RER A entre La Défense et Auber à Paris. Le trafic est interrompu depuis lundi soir. Une machine a percé accidentellement la paroi d'un tunnel et des tonnes de boue se sont déversées sur les voies.