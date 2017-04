publié le 01/04/2017 à 18:56

Arès deux semaines de grogne sociale le gouvernement vient de répondre aux revendications des Guyanais. À l'issue de plusieurs heures de négociations, Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur et Ericka Bareigts, sa consœur des Outre-mer, ont annoncé le déblocage d'une enveloppe de 1,085 milliard d'euros. La sécurité, la santé, le logement, l'éducation, aucun secteur n'est oublié.



Mathilde Romanian, de Radio Pays à Cayenne, détaille ces mesures : pour ce qui est de la sécurité, 50 gendarmes et policiers supplémentaires arriveront cette année. Une hausse de 50 % du nombre de réservistes est prévue. Il y aura également la construction d'un tribunal de grande instance et d'une prison à Saint-Laurent-du-Maroni. Une autre mesure, inédite : la création d'un état-major de la sécurité en Guyane avec un sous-préfet dédié qui informera Paris en temps réel de la situation a été avancée.

Concernant la santé, l'hôpital de Cayenne sera renfloué de 60 millions d'euros, celui de Saint-Laurent-du-Maroni de 25 millions d'euros. Le centre médico-chirurgical de Kourou ne sera pas cédé à un groupe privé. Pour l'éducation l'État accompagnera financièrement la construction d'écoles, de collèges et de lycées. Des terres seront cédées pour l'agriculture et la construction de logements. Enfin pour l'économie un pacte fiscal pour la Guyane est mis sur la table. L'État mettra un milliard d'euros de sa poche. Ces mesures sont déjà jugées insuffisantes par le collectif "Pour que la Guyane décolle" qui maintient les barrages.

À écouter également dans ce journal

- Le préfet de police de Paris envoie un message à la communauté asiatique après les manifestations de ces derniers jours. "Votre sécurité est notre priorité", a-t-il dit le 1er avril à l'ambassadeur de Chine en France.



- Dans les Alpes-Maritimes, deux adolescentes 14 et 17 ans on été interpellées à Nice le 1er avril et dans la commune voisine de Levens. Arrestations dans le cadre d'une enquête antiterroriste.



- À 22 jours du premier tour de la présidentielle, la campagne a pris un ton plus agressif le 1er avril. François Fillon, qui est en corse, accuse Emmanuel Macron de "supercherie", insistant sur le fait qu'il est "le protégé de François Hollande".



- Emmanuel Macron est à Marseille le 1er avril. Dans l'après-midi, face à 5.000 personnes au parc Chanot, il a répondu sans les attaquer au candidat de la droite et à Marine Le Pen.



- Bilan terrible en Colombie après une coulée de boue dans la matinée du 1er avril. Le bilan ce soir est de 92 morts.