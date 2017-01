Le journal de 18h : premier débat pour les candidats à la primaire de la gauche

REPLAY - Les sept candidats à la primaire de la Belle Alliance vont débattre ce soir, pour la première fois, dès 21 heures.

par Isabelle Choquet publié le 12/01/2017 à 18:43

C'est ce soir que les sept candidats à la primaire de gauche vont, pour la première fois, s'affronter dans un débat. Celui-ci sera diffusé à 21 heures sur TF1 et LCI, sur Public Sénat et sur RTL avec la participation de l'Obs. Au menu : une petite introduction d'1mn20 chacun. Ensuite, chacun aura 17 minutes pour s'exprimer. Les réponses seront chronométrées et ne pourront pas excéder 1mn30 maximum. L'émission devrait durer un peu plus de deux heures au total. Chaque candidat sera debout devant un pupitre opaque face aux trois journalistes dont Elisabeth Martichoux pour RTL.



Grosse pression sur les épaules de ces sept mercenaires. Le rendez-vous de ce soir est décisif et ils le savent. En 2011, lors de la première primaire organisée en France, le premier débat avait réuni près de 5 millions de téléspectateurs, ils avaient été plus de 2,5 millions à voter ensuite.



Il y a deux mois, la primaire de la droite avait captivé 5,5 millions de téléspectateurs et plus de 4 millions d'électeurs. Cette fois, le PS a des ambitions plus modestes mais pour chaque participant, la primaire se joue en grande partie aujourd'hui.

À écouter également dans ce journal

- Jean-Luc Mélenchon a annoncé avoir réuni les 500 parrainages pour pouvoir être candidat à la présidentielle.



- La Seine-Maritime, les Ardennes, la Somme, l'Aisne et l'Oise ont été placés en vigilance rouge vents violents par Météo France.



- Marine Le Pen se trouvait cet après-midi dans la Trump Tower à New York, où se trouve le QG du président élu. La présidente du Front national n'a pas souhaité expliquer les raisons de sa présence.



- La polémique enfle alors qu'un enseignant, déjà condamné pour pédophilie a récidivé dans un lycée privé de Chartres. L'homme âgé de 53 ans est soupçonné d'agressions sexuelles sur l'un de ses élèves de 15 ans.



- Les lignes intercité vont désormais être gérées par les régions. Le réseau est en grave déficit, l'État ne veut plus s'en occuper et encore moins le subventionner. Il a donc proposé un chèque aux régions pour les convaincre de reprendre l'exploitation et six d'entre elles ont accepté.