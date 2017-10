publié le 17/10/2017 à 19:04

Premier budget d'Emmanuel Macron à l'hémicycle, et premières discordes dans l'hémicycle. Le gouvernement défend depuis ce mardi son budget 2018, et notamment sa réforme de l'ISF, vivement critiquée par la gauche et notamment par son prédécesseur, François Hollande. Au programme du jour dans l'Assemblée nationale donc, les 1.000 amendements du premier volet consacrés aux "ressources". Le point le plus controversé est celui de la transformation de l'ISF en impôt sur la seule "fortune immobilière" (IFI). Une mesure contestée par la gauche, qui dénonce un budget pour les riches.



Le débat du jour était agité, notamment entre les Républicains et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Isabelle Valentin, député LR remplaçante de Laurent Wauquiez a ouvert les hostilités en ciblant d'abord Emmanuel Macron. "Dimanche soir, le président de la République a beaucoup parlé de lui et peu, si peu des Français", a-t-elle lancé sous les applaudissements de l'opposition. Déclaration à laquelle a répondu Gérald Darmanin, défendant son budget, et se déclarant "cohérent avec [son] choix personnel" d'avoir rejoint les rangs d'Emmanuel Macron, tournant le dos à son parti LR d'origine.

À écouter également dans ce journal :

- Neuf personnes affiliées à l'ultra-droite ont été arrêtées ce mardi à Marseille et en banlieue parisienne, dans le cadre de l'enquête ouverte après l'arrestation d'un premier individu en juin dernier, soupçonné de vouloir s'en prendre à des personnalités politiques.

- Le parcours du Tour de France 2018 a été dévoilé ce mardi. 3.329 kilomètres, 21 étapes pour cette course qui partira de Noirmoutier et passera par la Bretagne, les Alpes ou les Pyrénées.



- Emmanuel Macron tente de s'illustrer dans la lutte contre la pauvreté, toujours avec objectif de se décoller cette étiquette de Président des riches.



- François Hollande, depuis la Corée du Sud, dénonce la politique brutale d'Emmanuel Macron.



- Ce mardi, le siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament à Saint-Denis était perquisitionné dans le cadre de l'enquête sur la nouvelle formule du Levothyrox.



- Daesh perd son bastion de Raqqa, après quatre mois de bataille. C'était le plus grand fief du groupe État islamique en Syrie, devenu symbole des atrocités commises par les jihadistes.



- Les Inrocks font leur mea-culpa après sa Une polémique consacrée à Bertrand Cantat, et reconnaît une "initiative contestable".



- Le troisième royal baby naîtra en avril prochain, ont annoncé Kate et William ce mardi.