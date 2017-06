publié le 06/06/2017 à 18:39

Près d'un millier de personnes sont restées confinées pendant près de deux heures dans la cathédrale Notre-Dame après une attaque sur le parvis, ce mardi vers 16h10. Un policier en patrouille avec un collègue a été agressé par un homme armé d'un marteau. Un autre policier a tiré à deux reprises, l'assaillant a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Le policier attaqué a pour sa part été légèrement blessé. En plus du marteau, l'agresseur aurait également eu en sa possession deux couteaux et serait un étudiant algérien âgé d'une quarantaine d'années.



Tout cela s'est passé dans le cœur du Paris touristique et qui plus est juste en face de la préfecture de police. Le quartier est totalement bouclé, des cafés ont été évacués dans le calme. La préfecture de Police recommande toujours d'éviter le secteur. Notre-Dame, c'est l'un des monuments les plus visités d'Europe : 13 millions de touristes chaque année. Aujourd'hui comme chaque jour, il y avait foule sur le parvis et dans la cathédrale.

À écouter également dans ce journal

- Tout le Royaume-Uni s'est figé à midi pour une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Londres, perpétré samedi dernier. Sept personnes ont été tuées et 32 blessées dans les attaques du London Bridge et de Borough Market. Les trois assaillants ont été identifiés par la police britannique.

- En Syrie, des troupes kurdes et arabes soutenues par les États-Unis sont entrées aujourd'hui dans la ville de Raqqa, le principal bastion syrien du groupe État Islamique.



- Le gouvernement a dévoilé cet après-midi sa feuille de route pour réformer le code du travail. Une réforme par ordonnances, mais après négociations avec le patronat et les syndicats. Le programme leur a été remis tout à l'heure. Le Premier ministre s'est engagé à respecter tous les partenaires sociaux et a défendu un projet "extrêmement nécessaire".



- Thomas Pesquet a donné de ses nouvelles ce matin après 200 jours passés dans l'espace. S'il a confié avoir redécouvert le plaisir de prendre une douche et manger du fromage, il a également glissé que son tempérament d'"explorateur" le conduit à penser déjà à de nouvelles missions spatiales.



- À Roland-Garros, la pluie et le vent viennent contrarier le déroulement des matches et notamment le quart de finale entre la française Kristina Mladenovic et la suissesse Timea Bacsinszky. Mladenovic a perdu le premier set.