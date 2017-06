publié le 07/06/2017 à 19:06

Au lendemain de l'attaque sur le parvis de Notre-Dame, le profil de l'assaillant laisse perplexe. Cet Algérien de 40 ans a été blessé par des tirs de riposte après avoir agressé un policier au marteau. Il est actuellement en garde à vue à l'hôpital. Chez lui à Cergy, dans le Val d'Oise, les policiers ont trouvé une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'État islamique. Pourtant, Farid n'était pas connu des services de renseignements et il n'a pas le parcours typique d'un jihadiste.



Étudiant brillant, polyglotte, ouvert. Voilà les mots qui reviennent fréquemment dans la bouche de ceux qui ont cotoyé Farid alors qu'il préparait son doctorat en science de l'information. Un profil très éloigné de ceux que l'on a connu lors de précédentes attaques en France. Sofiane, le neveu de l'agresseur se souvient de la dernière discussion qu'il a eue avec son oncle. C'était il y a un an, et elle portait justement sur l'État Islamique.

Et pourtant une vidéo d'allégeance a bien été retrouvée au domicile de Farid hier soir. Les enquêteurs essayent maintenant de comprendre comment en un an il a pu radicalement changer de point de vue et passer du statut de doctorant anti-Daesh à celui de soldat autoproclamé du Califat.

À écouter également dans ce journal

- L'Élysée a annoncé ce matin la création d'un centre national du contre-terrorisme. Une task force chargée de conseiller directement le président de la République. C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. L'idée : centraliser le renseignement pour évaluer la menace au plus près.



- Un troisième Français est mort dans l'attentat de Londres. Le corps de cette troisième victime a été repêché hier soir dans la Tamise. Il s'agit de Xavier Thomas, cet homme de 45 ans a vraisemblablement été percuté par le véhicule des terroristes et projeté dans le fleuve. Trois morts et huit blessés français : "C'est un lourd tribut que nous payons" a déclaré le chef de l'État.



- Pour la première fois le groupe État Islamique a frappé en Iran. Une double attaque à Téhéran contre le Parlement et le mausolée de l'Imam Khomeiny a fait 12 morts ce matin.



- Elle avait interrompu sa tournée après l'attentat de Manchester. Ariana Grande est de retour ce soir pour son concert à l'Accord Hotel Arena, à Paris.



- L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire met en garde les femmes enceintes sur la prise de compléments alimentaires pendant la grossesse.



- Une Parisienne qui souffre de problèmes respiratoires chroniques a décidé d'attaquer l'État en justice pour faute dans la lutte contre la pollution de l'air.



- Il n'y a plus de Français à Roland Garros. Les derniers espoirs tricolores reposaient sur Caroline Garcia mais la Lyonnaise s'est inclinée en quart de finale, face à la numéro trois mondiale, la tchèque Pliskova (6-4, 6-4).