Le journal de 18h : messes de Pâques sous surveillance

publié le 16/04/2017 à 19:15

Une semaine après les attentats revendiqués par l'organisation État islamique contre des églises égyptiennes et qui ont fait 45 morts, les messes de Pâques du monde entier ont été célébrées dans une ambiance tendue et sécurisée par la présence de militaires et de policiers. À Nice, un homme a été interpellé dans l'église Saint-Pierre d'Arène de Nice (Alpes-Maritimes), vêtu d'un treillis et de gants de ski, après avoir menacé les fidèles.



À Rome, le pape François a aussi célébré la messe et prononcé sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Il a notamment appelé à la paix au Moyen-Orient, attirant l'attention de tous sur la situation en Syrie, déchirée par "une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort" dans un pays "martyrisé".

À écouter également dans ce journal

- Football : c'est décidément une semaine noire pour le football européen. Après les événements de Dortmund et les troubles lors du match Lyon-Besiktas, les joueurs Lyonnais ont été agressés dimanche après-midi par des supporteurs bastiais qui avaient pénétré sur la pelouse du stade de Furiani, retardant le coup de d'envoi de la rencontre de la 33ème journée de L1 entre Bastia et l'OL.

- Cent ans après l'horreur du champ de bataille, François Hollande a commémoré aujourd'hui l'enfer du Chemin des Dames, où 350 000 soldats avaient perdu la vie en 1917... L'occasion pour le chef de l'État de lancer un avertissement à l'égard de ceux qui veulent "détricoter l'Europe".



- Référendum : la Turquie est à quelques heures du verdict du référendum sur les pleins pouvoirs accordés ou pas au Président Erdogan. Les résultats définitifs seront connus dans la soirée.



- Présidentielle : à une semaine du premier tour, les candidats mettent les bouchées doubles. Jean-Luc Mélenchon était à Toulouse et Benoît Hamon à Bordeaux. Emmanuel Macron, lui, a visité un centre parisien du Secours catholique.