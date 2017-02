Le meeting qui a réuni le plus de monde est celui Jean-Luc Mélenchon qui s'est dédoublé grâce à un hologramme.

> Le journal de 18h : meetings au coude-à-coude de Mélenchon et Le Pen Crédit Image : RTL Crédit Média : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon... Lyon était donc définitivement la capitale politique ce week-end. Et si l'on en croit les chiffres des organisateurs, celui qui a réuni le plus de monde c'est Jean-Luc Mélenchon : 18.000 personnes. Grâce à un hologramme, il était présent en même temps dans deux salles : 12.000 spectateurs à Lyon et 6.000 à Aubervilliers près de Paris. Samedi 4 février Marine Le Pen, elle avait détaillé ses "144 engagements pour la France"... Ce dimanche, devant 5.000 personnes et une marée de drapeaux bleu-blanc- rouge, elle a prononcé un long discours.



Du côté des socialistes, une semaine après sa victoire à la Primaire de Gauche, Benoît Hamon, lui, a été officiellement investi par son parti, à la Mutualité à Paris. Une investiture en l'absence de nombreux ministres : Bernard Cazeneuve, Bruno Le Roux, Michel Sapin. Mais en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Christiane Taubira, très applaudie. Anne Hidalgo ou encore ses deux ex-rivaux de la Primaire, Vincent Peillon et Arnaud Montebourg.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Penelope Fillon : pour François Bayrou, qui était à la mi-journée l'invité du Grand Jury sur RTL, François Fillon doit se retirer de la campagne présidentielle.



- Aulnay-sous-Bois : quatre policiers attendent leur mise en examen. Elle doit intervenir ce dimanche 5 février dans les minutes ou les heures qui viennent après qu'un jeune homme de 22 ans, a été gravement blessé à coups de matraque jeudi 2 février lors d'une interpellation à la Cité des 3.000.



- Deux jours après l'attaque contre des militaires au Louvre, les policiers ont pu interroger pour la première fois Abdallah el-Hammamy. L'homme, présenté par les autorités comme un Égyptien de 29 ans, refuse pour le moment de parler aux enquêteurs sur son lit à l’hôpital Georges Pompidou.



- Dans le sud-ouest, 56.000 foyers restent privés d'électricité ce dimanche 5 février. Conséquence des trois tempêtes qui se sont abattues coup sur coup. La dernière en date, une dépression baptisée Marcel, souffle fort depuis la nuit dernière : 141 km enregistré au Cap-Ferret. Arrivée par l'Atlantique, elle balaye les Pyrénées et se dirige maintenant vers le Languedoc-Roussillon. Un vol Air France Orly-Bordeaux a dû être dérouté sur Toulouse-Blagnac.



- Roumanie : les autorités roumaines ont capitulé face à la rue. Le gouvernement a abrogé ce dimanche 5 février le décret qui devait assouplir la législation anti-corruption. Depuis plusieurs jours, les rues de Bucarest et de plusieurs villes du pays, étaient le théâtre de manifestations.



- Tennis : la française Cristina Mladenovic a remporté aujourd'hui le premier grand titre de sa carrière, le tournoi de Saint-Petersbourg. Elle a battu en finale la Khazak Putintseva en 3 sets : 6-2 ; 7-6 ; 6-4.