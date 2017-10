publié le 18/10/2017 à 18:42

Emmanuel Macron présente la police de sécurité du quotidien. C'était l'une de ses promesses de campagne : repenser la façon de travailler sur le terrain. Une large consultation va commencer lundi 23 octobre prochain. Le chef de l'État a prononcé un discours d'une heure et demie ce mercredi 18 octobre à l'Élysée, devant tout le gratin de la police et de la gendarmerie.



Pour le président de la République, cette nouvelle police doit permettre de rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et la population. "Ce n'est pas remettre en place une police de proximité avec des postes de police statiques dans les quartiers, c'est au contraire, exercer votre métier de policier qui conforte et qui rassure, mais qui rappelle aussi les règles de vie en société à chaque fois que c'est nécessaire", a déclaré Emmanuel Macron.

Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Presque tout à en croire le chef de l'État. L'organisation des commissariats ou des gendarmeries pour s'adapter à la délinquance de chaque territoire, les tâches des policiers allégées d'un maximum de paperasserie, la hiérarchie avec une déconcentration vers les départements, les moyens avec un vaste plan de modernisation avec de nouveaux équipements ou la coordination avec les polices municipales et les élus. La doctrine finale de la police de sécurité du quotidien sera arrêtée à la fin de l'année.

À écouter également dans ce journal :

- La mère d'Abdelkader et de Mohamed Merah a témoigné ce mercredi devant les assises de Paris. Elle nie tout islamisme radical de ses enfants. Pour elle, Adbelkader, jugé pour complicité d'assassinat, est innocent.



- Un islamiste présumé, soupçonné d'avoir effectué des repérages au Palais de justice de Paris, a été arrêté ce mercredi matin à son domicile. Il y avait franchi tous les contrôles de sécurité avec le badge d'un salarié.



- La réforme de l'ISF permettra de redistribuer 400 millions d'euros aux mille Français les plus riches. Bruno Le Maire a donné des précisions dans l'après-midi pendant que Bernard Arnaud, l'homme le plus fortuné de France se félicite des réformes d'Emmanuel Macron.



- La découverte prometteuse de chercheurs bretons sur les causes de la dyslexie : et si la maladie venait d'une anomalie au fond des yeux ?



- Des scientifiques français ont réussi à identifier des signes précoces de la maladie d'Alzheimer sur des souris, qui pourrait permettre de diagnostiquer la maladie avant les premiers symptômes.



- Une baleine d'une quinzaine de mètres de long s'est perdue et coincée entre les bateaux, à Marseille. Il a fallu appeler les marins-pompiers pour éviter qu'elle ne bouche le port.