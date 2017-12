publié le 30/12/2017 à 18:49

Il exprimera ses vœux aux Français demain. Mais en attendant, Emmanuel Macron a fait une apparition sous l’œil des caméras cet après-midi à l'Elysée. Le président vient de signer trois lois récemment votées comme celle qui prévoit la fin de l'exploitation des hydrocarbures en 2040. La loi sur les hydrocarbures, la loi sur le Financement de la Sécurité sociale, et la loi de Finances pour 2018 comportent certaines mesures phares.



Tout d'abord, il y a la suppression progressive de la taxe d’habitation, promesse de campagne du Président. 80% des ménages verront cet impôt baisser d’un tiers l’an prochain. Emmanuel Macron a confirmé d’ailleurs qu’il souhaitait que la totalité des Français en soit exonérée, avec une réforme en profondeur de la Taxe d’habitation, en 2020. Même si rien n’est encore tranché.

Deuxième mesure emblématique, la transformation de l’impôt sur la fortune, l’ISF, en impôt sur la seule fortune immobilière. Le but est là d’inciter dès 2018 les épargnants les plus aisés à investir dans les entreprises.

Troisième volet de ce premier budget du quinquennat, l’introduction du prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus de l’épargne - les intérêts, les plus-values.



Et puis enfin, cette loi de Finances comprend la réforme des APL, des aides au logement… La baisse de 5 euros par mois de l’allocataire, en plus d’un milliard et demi d’euros en moins pour les organismes HLM. Un texte, accompagné des deux autres, qui va permettre d’améliorer la rétribution du travail, et le pouvoir d’achat des Français a expliqué le Président depuis son bureau.

À écouter également dans ce journal

Diplomatie - Le président turc Erdogan annonce qu'il sera en France vendredi prochain pour discuter des relations entre Paris et Ankara.



Défense - 620 soldats français ont été blessés en opérations extérieures, par armes à feu ou par des engins explosifs, selon un rapport sur la condition militaire publié aujourd'hui. Sur cette même période, 154 soldats sont morts aux combats.



Faits divers - Une retraitée de 76 ans est morte ensevelie, samedi 30 décembre dans la matinée à Claix, en Isère, dans sa maison en partie détruite par une coulée de boue.



Faits divers - Trois jeunes qui sortaient d'une boîte de nuit de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais samedi vers 5 heures ont été fauchés par une voiture. L'un d'eux est décédé.



Sécurité - Alors que près de 140.000 forces de l'ordre seront déployées pour le Nouvel An, Gérard Collomb a rencontré des gendarmes et des agents SNCF cet après-midi à la gare Méré-Montfort-L'Amaury dans les Yvelines.



Rugby - Le nouveau sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel, a quitté l'Union Bordeaux-Bègles sur une défaite (22-12) face au Stade français.