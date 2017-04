Le journal de 18h : Macron et Mélenchon jouent un match à distance

publié le 09/04/2017 à 18:34

À treize jours du premier tour de la présidentielle, la campagne entre dans sa dernière ligne droite. C'est dans ce contexte que François Fillon et Jean-Luc Mélenchon tenaient chacun un meeting. Le premier se trouvait sur le Vieux-Port de Marseille tandis que le second s'adressait à ses militants au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Selon une enquête Kantar Sofres-Onepoint pour Le Figaro, RTL et LCI, Jean-Luc Mélenchon dépasse désormais François Fillon dans les intentions de vote avec 18%, soit une hausse de six points en trois semaines. Il dépasse donc d'un point le candidat les Républicains qui stagne à 17%.



"Si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote" et "si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver", a lancé Jean-Luc Mélenchon, lors d'un discours en partie consacré aux questions internationales dimanche à Marseille. François Fillon a quant à lui dit sentir monter une "force" en sa faveur, qui va "stupéfier les prétendus faiseurs d'opinion" prédisant son élimination dès le premier tour le 23 avril.

À écouter également dans ce journal :

- Égypte : deux attentats à la bombe ont visé dimanche 9 avril des églises coptes en Egypte, faisant au moins 25 morts à Tanta, au nord du Caire, et 11 morts à Alexandrie, trois semaines avant la visite du pape en Egypte. Des attaques revendiquées par le groupe État islamique.

- Suède : plus de 20.000 personnes se sont rassemblées pour manifester leur rejet du terrorisme dimanche à Stockholm, deux jours après une attaque au camion bélier qui a fait quatre morts et 15 blessés dans la capitale suédoise.



- Syrie : Les relations se sont crispées entre les États-Unis qui ont appelé dimanche au départ du président syrien Bachar al-Assad et les alliés de Damas, notamment la Russie et l'Iran, qui ont menacé Washington de représailles. "Il n'existe aucune option où une solution politique pourrait intervenir avec Assad à la tête du régime", a déclaré dimanche l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley sur la chaîne de télévision CNN.



- Yonne : une mère de famille a écrasé accidentellement son bébé de deux ans en sortant sa camionnette du garage de son domicile, dimanche en fin de matinée à Saint-Maurice-le-Vieil (Yonne), a-t-on appris auprès des gendarmes et des pompiers.



- Somalie : 10 personnes sont mortes dans un attentat à la voiture piégée selon un bilan donné par l'armée.



- Paris-Roubaix : le champion olympique, le Belge Greg Van Avermaet (BMC), a remporté dimanche 9 avril la 115e édition de la "reine des classiques" cyclistes, courue sous la chaleur et dans la poussière.