Le journal de 18h : Macron et Le Pen prêts à quelques heures du grand débat

Dernière ligne droite pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils seront face à face ce soir dès 21 heures pour le débat de l'entre-deux-tours. Un débat, arbitré par Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn, qui doit durer 2h20, sans public. Après tirage au sort, c'est Marine Le Pen qui débutera, tandis que la conclusion de la soirée reviendra à Emmanuel Macron.



C'est un débat inédit vu les forces en présence, mais aussi car pour la première fois depuis 1981, il y aura des plans de coupe. Plus que jamais, les deux candidats n'ont pas le droit à l'erreur. Un petit rien peut donner l'avantage ou au contraire couler un candidat.

Côté préparatifs, Marine Le Pen est restée dans sa résidence de Saint-Cloud, au calme, pour reprendre une par une ses fiches thématiques préparées par ses collaborateurs. "Être souriante et ne pas s'énerver", lui auraient conseillé ses proches. Chez Emmanuel Macron, les derniers moments sont studieux dans son QG de campagne, en compagnie de sa femme Brigitte. Le candidat "En Marche" se dit "prêt pour le duel", selon les confidences d'un proche.



François Hollande a souligné le caractère très particulier de ce débat. Il s'est refusé à donner des conseils mais espère qu'il sera à la hauteur. "Je suis sûr qu'Emmanuel Macron saura trouver les mots", a dit le chef de l'État.

