Le journal de 18h : Lyon-Besiktas, match à haut risque

Direction Lyon où se joue ce soir un match de foot à haut risque à plus d'un titre. L'Olympique lyonnais reçoit le club turc de Besiktas en quart de finale aller de la Ligue Europe. Les Lyonnais ont sérieusement besoin de se relancer car en championnat, ils sont un peu à la peine. Mais ils vont devoir composer avec une ambiance sous haute sécurité, deux jours après l'attentat contre le bus du Borussia Dortmund et trois jours avant un référendum crucial en Turquie. Les banderoles, drapeaux et autres maillots à caractère politique seront d'ailleurs interdits dans le stade.



Au parc OL on attend quelque 20.000 supporters d'Istanbul. "Ça va être chaud, on est les meilleurs supporters du monde", lance l'un deux. Pour ce match, 750 policiers et gendarmes ont été déployés. Aux entrées du Parc OL, configuré à 54.000 places, il y aura un double contrôle de billet, des palpations plus importantes.

Au total quelques 1.000 stadiers (deux fois plus que d'habitude, du jamais vu), parmi lesquels des turcophones, seront chargés d'assurer la sécurité. L'objectif est d'éviter tout incident entre des supporters qui seront par ailleurs surveillés dès la sortie du tramway, dans l'enceinte du stade et aux abords par 300 caméras.

À écouter également dans ce journal

- Un imam de la mosquée de Torcy (Seine-et-Marne) a été suspendu de son poste de professeur de maths. La mosquée a été fermée il y a deux jours car on y prononçait des prêches justifiant le jihad armé. L'imam, qui enseigne dans un lycée de la ville, est soupçonné de faire du prosélytisme. Sur RTL, il se défend.



- Le procès en béatification du père Hamel vient de s'ouvrir. Ce prêtre a été assassiné en juillet dernier par des islamistes dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Pape François a autorisé la procédure sans attendre les 5 années habituelles.



- Après avoir chargé Jean-Luc Mélenchon dans les colonnes du Point, François Hollande s'est en pris à Marine Le Pen et à Benoît Hamon.



- C'est l'heure de déclarer vos impôts. Les formulaires papier viennent d'être envoyés et vont arriver ces jours-ci dans les boîtes aux lettres à 28 millions d'exemplaires. Pour 10 millions de contribuables, la déclaration en ligne est possible depuis hier et elle est de plus en plus souvent obligatoire. Le seuil a été abaissé : au-delà de 28.000 euros de revenus annuels, il faut déclarer sur internet.



- Les syndicats de Whirlpool Amiens ont été reçus ce matin à Matignon. L'usine picarde est promise à la fermeture, elle emploie près de 300 personnes mais une quinzaine de repreneurs potentiels se sont manifestés. Le Premier ministre a promis la mise en place d'une commission pour assurer le suivi au-delà de la présidentielle.



- Le mois de mars a été meurtrier sur les routes. Le nombre de morts a progressé de 4,3% pour atteindre 266 personnes tuées. Cela dit, la tendance reste à la baisse sur le premier trimestre.



- Bachar al-Assad nie une fois de plus la réalité d'une attaque chimique contre son peuple. Le président syrien a accordé une longue interview à l'AFP à Damas, la première depuis l'attaque de Khan Cheikhoun qui a fait 87 morts il y a une semaine. Pour Bachar al-Assad, c'est l'occident et notamment les États-Unis, qui a monté cette histoire.