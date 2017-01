Le journal de 18h : les urgences saturées par l'épidémie de grippe

REPLAY - Pour la ministre de la Santé, "les urgences sont aux limites de leurs capacités", face à une épidémie particulièrement virulente.

par Isabelle Choquet publié le 10/01/2017 à 18:32

L'épidémie de grippe serait-elle en train de saturer les hôpitaux ? La ministre de la Santé est alarmiste ce soir : "Les services d'urgence sont particulièrement sollicités, aux limites de leurs capacités". La situation semble pire que les années précédentes. L'épidémie qui a commencé plus tôt que d'habitude, avec trois semaines d'avance, est très virulente. Le quart sud-est de la France est particulièrement touché, avec déjà des hôpitaux comme à Montpellier ou à Avignon qui avaient dû rappeler des personnels en congés lors des fêtes de Noël.



Les passages aux urgences ont beaucoup augmenté : près de 5.800 fin décembre, dont 1.000 hospitalisations. Les personnes âgées, sont particulièrement concernées, puisque près de 8 hospitalisations sur 10 concernent les plus de 65 ans et plus de 90% des décès liés à la grippe se produisent chez les plus âgés. Le taux de mortalité est en hausse quel que soit l'âge, particulièrement en Auvergne et en Rhône-Alples, selon un bilan publié par Santé Publique France.

- Il neige enfin dans les stations de ski des Pyrénées. D'ici demain matin, on devrait atteindre 30 à 40 cm à 1.500 m d'altitude et jusqu'à 60 cm au-dessus de 1.800m.



- La Coupe du Monde 2026 se jouera entre 48 équipes et non plus 32 comme depuis 1998.



- Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, va-t-elle sortir de prison ? La Cour d'appel du Puy-de-Dôme se prononcera demain matin sur son sort, mais d'ores et déjà, le parquet général réclame son maintien en détention.



- Dans le Nord, une caissière d'Auchan City de Tourcoing a déposé une plainte contre X pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Cette jeune femme de 23 ans avait fait une fausse couche sur son lieu de travail fin novembre.



- Pour la Cour de cassation, l'affaire du groupe Tarnac, ne relève pas du terrorisme. Huit personnes, dont Julien Coupat, doivent être jugées pour avoir saboté des lignes TGV en 2008.



- Francis Heaulme comparaîtra seul aux Assises dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Henri Leclerc a été définitivement mis hors de cause.



- Plus de 46 milliards d'euros de dividendes ont été versées l'an dernier par les entreprises du CAC 40. Un montant assez proche des niveaux d'avant crise en 2007.



- Un dessin inédit de Leonard de Vinci a été présenté ce matin à Paris par la maison de ventes aux enchères Tajan. Cette étude sur le martyr de Saint-Sébastien est estimée à 15 millions d'euros.