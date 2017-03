Le journal de 18h : les prêtres de demain pourront-ils se marier ?

publié le 10/03/2017 à 18:43

La débat sur le mariage des prêtres est ravivé. Dans une interview accordée au journal allemand Die Zeit, jeudi 10 mars, le Pape François s'est dit prêt à se pencher sur le sujet. Selon le Saint-Père, il faut "réfléchir" à la possibilité d'ordonner les "viri probati", terme latin qui désigne les hommes d'âge mûr impliqués dans l'Église et mariés.



Cette décision est probablement motivée par la pénurie de prêtres à laquelle font face de nombreux pays. Beaucoup dans l'Église estiment qu'il faudrait ouvrir une nouvelle filière. "Nous devons aussi déterminer quelles seraient leurs fonctions, par exemple dans des localités reculées", a détaillé le pape François.

Avant ces déclarations, le pape avait déjà évoqué cette éventualité, et affirmé que l'interdiction de l'ordination d'hommes mariés n'était pas un point de doctrine intangible. En revanche, le souverain pontife a maintenu que permettre aux séminaristes de choisir ou non le célibat, n'était "pas la solution".

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Marine Le Pen a franchi le cap des 500 parrainages, à l'instar de François Asselineau. Ce dernier, qui jure ne pas être "populiste" et "poujadiste", a bâti sa campagne sur une proposition principale : sortir de l'Union européenne, mais aussi de l'euro et de l'Otan.



- Présidentielle 2017 : Benoît Hamon a accusé Emmanuel Macron d'être un "marche-pied" du Front national, jeudi 10 mars sur France 2. "Je le remercie pour cette formidable publicité", a réagi l'intéressé.



- Besançon : le médecin-anesthésiste accusé d'avoir empoisonné des patients pourrait bien avoir fait davantage de victimes que les sept déjà connues. Un habitant de haute-Saône s'interroge sur le décès mystérieux de sa maman, consécutif à une opération bénigne. La famille exige maintenant la vérité sur ce décès qui leur a toujours paru suspect.



- Les Républicains : Serge Dassault aura-t-il un boulevard à son nom dans sa ville de Corbeil-Essonne ? Rien n'est moins sûr. Des habitants organisent en effet un référendum citoyen contre une décision du Conseil Municipal de baptiser une rue au nom de l'ancien sénateur-maire.



- Paris : 450.000 euros de bijoux ont été dérobés hier soir, en plein Paris. Jeudi 9 mars au soir, un couple d'Américains qui circulait en voiture sur la très chique place Vendôme s'est fait détrousser par deux hommes à scooter.



- Vendée Globe : Sébastien Destremau, 18e et dernier marin encore en lice sur le Vendée Globe, est attendu aux Sables-d'Olonne, après plus de 124 jours de mer. Le vainqueur Armel Le Cléac'h est lui arrivé le 19 janvier, en bouclant son tour du monde en 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes.