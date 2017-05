publié le 02/05/2017 à 18:38

Les militants de Jean-Luc Mélenchon ont choisi : ils ne veulent pas choisir. La France Insoumise a dévoilé il y a moins d'une heure le résultat de la consultation de ses militants. Trois possibilités : abstention, vote blanc ou vote Macron et la sentence est sans appel : deux tiers d'entre eux vont voter blanc ou s'abstenir. C'est très clair : pour les militants comme pour leur leader, voter Macron ça ne va vraiment pas de soi.



Malgré les appels du candidat d'"En Marche". À peine 35 % des Insoumis sont décidés à voter pour lui dimanche. Pour le reste des 243.000 militants consultés c'est non : pas de front républicain, mais un vote blanc, voire même l'abstention pour presque 30% d'entre eux.

Des Insoumis très partagés donc sur la stratégie à adopter, de quoi conforter leur chef de file dans la sienne... Jean-Luc Mélenchon refuse toujours de donner une consigne de vote et de s'exprimer sur son choix personnel. "Il faut rester unis" martèle-t-il pour justifier son choix, en ajoutant comme un leitmotiv : "pas une voix pour le Front national".



Mais sur ce point, la parole du tribun semble moins porter. Si le choix du vote Le Pen n'existait pas dans la consultation organisée par la France Insoumise, il apparaît bien dans les sondages. Un électeur de Mélenchon sur 6, envisage en effet de voter dimanche pour la candidate du Front national.

À écouter également

- Emmanuel Macron a reçu le soutien de Christiane Taubira. L'ancienne ministre appelle à voter pour lui sans arrangement, pacte ni faux semblant. "Moi aussi je préférerais ne pas et pourtant il faudra".



- Selon un sondage Elabe, Emmnanuel Macron est nettement en perte de vitesse. Le candidat "En Marche" l'emporterait encore largement avec 59% des voix mais il perd 5 points sur une semaine.



- François Fillon porte plainte contre Le Canard enchaîné pour propagation de fausses nouvelles en vue d'influencer un suffrage. Une plainte qui concerne les informations de l'hebdomadaire sur les emplois fictifs présumés de Penelope Fillon et deux des enfants du couple.



- Journée blanche pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui préparent le débat d'entre-deux-tours qui aura lieu demain soir dès 21 heures.



- Facebook a récemment supprimé 30.000 faux comptes en France. Le géant d'Internet ne voulait plus être accusé d'alimenter la désinformation et d'influencer les élections.



