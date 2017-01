Le journal de 18h : les femmes marchent contre Trump à travers le monde

REPLAY - Au lendemain de l'investiture du nouveau président américain, des centaines de marches anti-Trump ont lieu dans le monde.

par Philippe Robuchon publié le 21/01/2017 à 18:41

À peine investi, Donald Trump a pu mesurer, aujourd'hui, l'ampleur du rejet dont il fait l'objet partout dans le monde. Une défiance constatée dès ce matin dans des manifestations en Asie, en Australie et qui s'est poursuivie cet après-midi en Europe : à Londres, à Paris ou Berlin. Et ce sont les femmes qui font entendre leur voix, à travers des Women's March, organisées un peu partout dans le monde.



C'est évidemment aux États-Unis qu'ont lieu les plus grands rassemblements avec au moins 100.000 personnes à New York et autant à Boston. À Paris, cet après-midi, au moins 2.000 personnes ont défilé sur le parvis du Trocadéro. Parmi elles, beaucoup d'Américains, beaucoup de femmes, parfois venues de toute l'Europe.



Dans le même temps, le tout nouveau président américain doit assister ce soir à la cathédrale de Washington, à un office religieux en présence des représentants des différentes communautés. Il a également annoncé qu'il se rendrait au siège de la CIA ce samedi. Un déplacement chargé de symboles après les critiques de ces derniers mois contre les agences de renseignements américaines.

- Pour la première fois, la circulation différenciée sera mise en place lundi à Paris et en petite couronne, en raison d'un pic de pollution. Les véhicules ayant la vignette 5 (immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000) ou ne disposant pas de vignette (non classés) seront interdits de circulation.



- Le bassin lyonnais est également concerné par la pollution. La circulation alternée entrera donc en vigueur également à Lyon et à Villeurbanne, lundi, à partir de 5 heures du matin.



- Trois jours après l'avalanche qui a frappé un hôtel en Italie, les recherches se poursuivent pour retrouver les 23 portés disparus. Onze personnes ont été extraites des décombres, tandis qu'on dénombre cinq victimes pour le moment.



- Toujours en Italie, 16 adolescents hongrois ont perdu la vie dans un terrible accident d'autocar près de Vérone. Les passagers revenaient d'un voyage en France, quand leur véhicule a percuté le pilier d'un pont.



- Le premier tour de la primaire de gauche a lieu demain. Les 7.530 bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 19 heures.



- En handball, les Experts affrontent les Islandais à Lille pour les huitièmes de finale de l'Euro.



- Le PSG mène 1-0 à Nantes, en 21e journée de Ligue 1.



- Toujours en football, Caen-Nancy a été reporté à cause d'une pelouse gelée. Dès 20 heures, quatre matchs sont à suivre : Bordeaux-Toulouse, Dijon-Lille, Metz-Montpellier et le derby breton Guingamp-Rennes.