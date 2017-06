Le journal de 18h : les époux Jacob sont remis en liberté

publié le 20/06/2017 à 18:55

Marcel et Jacqueline, grand-oncle et grand-tante de Grégory Villemin, étaient en détention provisoire depuis leur mise en examen vendredi 16 juin, 32 ans après la mort du petit garçon, retrouvé ligoté dans la Vologne (Vosges), le 16 octobre 1984. Mardi 20 juin, le parquet général avait requis leur maintien en détention, mais finalement la chambre de l'instruction de Dijon a suivi la défense. "La chambre de l'instruction a entendu nos arguments sur la faiblesse des charges", a déclaré devant la presse Me Stéphane Giuranna, qui défend l'homme de 72 ans. L'avocat estime qu'il n'y a pas assez d'éléments concrets pour garder le couple Jacob en prison.



Le couple reste cependant mis en examen pour "enlèvement, séquestration suivie de mort" et leur contrôle judiciaire est strict. Ils vont pouvoir sortir de prison, mais ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux, ni de vivre ensemble. Ils vont ainsi avoir deux adresses différentes qui seront gardées secrètes, avec interdiction de se parler. Ils devront également pointer régulièrement chez les gendarmes.

À écouter également dans ce journal :

- Canicule : 66 départements sont placés en vigilance orange jusqu'à mercredi 21 juin selon Météo France.

- Démissions : alors que le nouveau gouvernement se forme, le départ de Richard Ferrand et la démission de Sylvie Goulard rabattent les cartes. Tous les regards se tournent vers François Bayrou et Marielle de Sarnez.



- Les Républicains au bord de la scission : le parti est déjà confronté à une baisse sévère de ses effectifs : ils étaient près de 200, ils sont maintenant 113.



- Terrorisme : au lendemain de l'attentat manqué des Champs-Élysées, de nouvelles informations renforcent l'impression d'une faille dans le renseignement. Adam Djaziri était fiché S depuis deux ans pour islamisme radical, mais il possédait un permis de port d'armes. 4 membres de sa famille sont en garde à vue ce mardi soir.



- Bac : arrêté pour un excès de vitesse jeudi 8 juin, un bachelier a été escorté par les gendarmes de Nouzilly (Indre-et-Loire), jusqu'à son centre d'examen.