publié le 10/12/2017 à 19:39

Ce matin c'était la neige et depuis c'est surtout la tempête qui a des conséquences concrètes dans la vie des habitants du Nord-Pas-de-Calais. 15 000 foyers restent privés d'électricité à Arras, Béthune mais aussi le littoral, Boulogne-sur-Mer et Calais, où un ferry avec plus de 300 passagers à son bord s'est échoué aux alentours de midi à l'entrée du port. Là aussi,c'est la tempête qui est à l'origine de l'incident.



Les opérations sont en cours pour dégager ce ferry qui était coincé dans un banc de sable.

3 remorqueurs sont arrivés en renfort de Dunkerque et de Boulogne pour lui permettre de regagner les quais. Les 300 passagers, une majorité d'anglais, qui ne sont pas blessés, vont bientôt pouvoir être évacués et reprendre un autre navire, pour ceux qui le souhaitent, en début de soirée. La nuit est tombée sur le port de Calais, de nombreux badauds observent ce spectacle sous un vent impressionnant.

"C'est une tempête, une vraie, une bonne tempête. La mer est complètement démontée", explique l'un d'entre eux. La préfecture du Pas-de-Calais espère une évacuation des passagers d'ici 18h30. Le vent commence à retomber, on a vu un autre ferry sortir du port et le trafic pourrait reprendre complètement d'ici 20 heures.

Autre conséquence concrète de la tempête dans le nord de la France : à Amiens, au stade de la Licorne, une tribune a dû être évacuée avant le match face à Lyon : un projecteur commençait à se décrocher et menaçait la sécurité des spectateurs. Le stade de la Licorne avait déjà connu un accident fin septembre, quand une barrière avait cédé sous le poids des spectateurs.

À écouter également dans ce journal :

- Le cercueil de Johnny est parti du Bourget ce dimanche 10 décembre et se trouve au-dessus de l'Atlantique. C'est à Saint-Barthélémy qu'aura lieu l'inhumation du chanteur dans la plus stricte intimité familiale lundi 11 décembre.



- À Paris, un monument pourrait être dédié à Johnny Hallyday. Le conseil de Paris se réunit lundi 11 décembre pour en discuter.



- Une semaine après le retrait de 12 lots de lait infantile, le gouvernement annonce le retrait de 620 lots supplémentaires, suspectés de contenir des salmonelles. Le fabricant Lactalis annonce avoir identifié une cause probable de cette infection.



- Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation Nationale, a confirmé ce 10 décembre l'interdiction du téléphone portable pour les élèves des écoles et des collèges dès la rentrée 2018.



- Tourner la page des défaites électorales de 2017 est le principal enjeu de l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente des Républicains. À 17 heures, plus de 85.000 adhérents avaient voté.



- La Corse désigne les 63 élus de sa collectivité territoriale unique. Les bureaux ont fermé à 18 heures. Les nationalistes vont-ils confirmer le résultat de dimanche dernier, qui les plaçait très largement en tête ?



- Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou était à l'Elysée ce dimanche 10 décembre, quelques jours après la décision très critiquée de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Emmanuel Macron a appelé le premier ministre à des gestes envers les palestiniens.



- L'Olympique de Marseille affronte Saint-Étienne à 21 heures.



- En ski de fond, Maurice Manificat a remporté le 15 kilomètres style libre de la Coupe du monde de Davos.