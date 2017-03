Le journal de 18h : les Bleus s’apprêtent à défier le Luxembourg

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/03/2017 à 19:20

À l’occasion de son premier rassemblement de l'année 2017, l'équipe de France de Didier Deschamps s'apprête à fouler la pelouse du stade Josy-Barthel, au Luxembourg. Cette rencontre, face aux 135e mondial, peut être considérée comme la "petite" affiche. Les Bleus partent largement favoris de ce 5e match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (Russie).



Si les joueurs de Deschamps sont favoris sur le papier, mais les Luxembourgeois sont plus coriaces qu'on ne pourrait le croire. Les Bleus font actuellement la course en tête dans le groupe A, avec un total de 10 points, devant les Pays-Bas (7 points) et la Suède (7 points).

À écouter également dans ce journal

- Présent dans la capitale italienne à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome, François Hollande met en garde les candidats à la présidentielle qui pensent que la France serait mieux dehors que dedans.

- De 1.500 à 4.000 vignerons, selon les sources, ont manifesté samedi à Narbonne pour interpeller les candidats à la présidentielle pour dénoncer, une fois de plus, la "concurrence déloyale" des vins espagnols et italiens.



- Les différents candidats à l'élection présidentielle ont quadrillé le terrain. Benoît Hamon était au Salon du livre ce matin, quand François Fillon été accueilli par des casseroles et des œufs à Cambo-les-Bains, dans le Pays basque. Quant à Emmanuel Macron, il a entamé ce matin une visite de deux jours sur l'île de La Réunion.



- En formule 1, le Britannique Lewis Hamilton marque les esprits, d'emblée.. C'est lui qui partira en première ligne, demain matin, du Grand Prix d'Australie à Melbourne.