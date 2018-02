publié le 01/02/2018 à 18:49

Jonathann Daval a expliqué son geste meurtrier, il a raconté comment il a tué sa femme Alexia, dont le corps calciné a été retrouvé en octobre dernier dans un bois près de Gray (Haute-Saône) et comment il a dissimulé son geste. La nuit du meurtre, en garde à vue, Jonathann a raconté cette énième dispute qui éclate entre eux lorsqu'ils rentrent du dîner familial : une crise de trop, des mots de trop, des mots qu'il vit à nouveau comme une humiliation. Dans la foulée, une bagarre et le meurtre d'Alexia.



À 1h30 du matin, il va chercher sa voiture professionnelle, garée à l'extérieure, pour la rentrer dans son garage. Son scénario d'une dissimulation, d'une mise en scène, se met en place : Alexia, selon les dires de Jonathann, était déjà changée, en short et en t-shirt. Il lui met des baskets et il va ensuite attendre tout le reste de la nuit. À huit heures, après avoir porté le corps d'Alexia dans la voiture, il part et dépose son corps dans ce petit bois.

Il continue, ensuite, à tenter de consolider son alibi. Comme si de rien n'était, il part voir sa mère, il part voir son patron, puis il va voir en dernier les parents d'Alexia. Jonathann Daval commence à jouer sa comédie du mari inquiet de ne pas voir sa femme rentrer. Il lui envoie même des textos pour donner le change et c'est finalement après midi qu'il va prévenir les gendarmes. De mari inquiet à mari éploré, il aura tenu son rôle pendant trois mois, avant de craquer mardi 30 janvier, en toute fin de garde à vue.

À écouter également dans ce journal :

- Tariq Ramadan est confronté à l'une de ses accusatrices ce jeudi 1er février. Il est toujours en garde à vue à Paris à la suite de deux plaintes pour viol.



- En Seine-et-Marne, un chauffeur de bus a été violemment agressé par deux jeunes qui n'avaient pas validé leur ticket



- Les fonctionnaires vont être chamboulés. Le gouvernement prépare la réforme de l'État avec l'objectif de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires.



- 11 départements restent en vigilance orange aux crues. La Seine continue de monter doucement en Normandie. Les inondations sont accentuées par les grandes marées.



- À Paris, la décrue continue très lentement, alors que la Marne a de nouveau débordé.



- En Afrique du Sud, 950 mineurs sont bloqués au fond d'une mine d'or à cause d'une coupure d'électricité. Ils attendent à 1 kilomètre sous terre.



- Nous passons 1h30 par jour sur notre smartphone, jusqu'à 2h30 pour les moins de 25 ans. 43% n'éteigne jamais leur mobile, même la nuit.