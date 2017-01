Le journal de 18h : le premier coup de froid surprend dans le sud

REPLAY - La vague de froid a pris de cours certains établissements scolaires dans le sud de la France.

La France a été surprise par le premier grand coup de froid depuis le début de l’année, notamment dans le sud. Après un début d’hiver relativement doux, l’ensemble de la métropole a enregistré des températures négatives cette semaine. À Marseille, le thermomètre affichait 6 degrés dans l’après-midi du 6 janvier, ce qui a posé problème dans les écoles.



Plusieurs établissements phocéens avaient notamment été pointés du doigt pour leurs classes sont parfois très vétustes. Beaucoup d'élèves sont ainsi obligés de garder leur manteau pendant les cours. Dans certaines classes la température n’a parfois pas dépassé les 10 degrés.

- Le nombre de SDF à la rue malgré les températures glaciales a explosé, selon Fédération des Acteurs de la Solidarité ( FNARS), qui parle de l'un des hivers les plus difficiles qu'elle ait connus. L’association regrette que l'État ait tardé à ouvrir les places d'hébergement hivernal, en dénonçant "une gestion au thermomètre". De son côté, le Front national s’est immiscé dans le débat en appelant à cesser d'accueillir les migrants.



- Un enseignant-chercheur du CNRS, qui comparaissait pour avoir convoyé des Érythréennes venues d'Italie, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice.



- Selon deux notes du ministère de l’Éducation nationale citées par le journal Le Monde, on assiste cette année à une nette progression des effectifs dans les établissements catholiques, au moment où la réforme du collège se met en place.



- Le Syndicat National des Banques tire la sonnette d’alarme face à la robotisation du monde du travail. La 2e organisation du secteur, qui lance un cri d'alarme, plutôt réformiste, se dit très inquiet pour les années à venir, face à la part exponentielle de l’emploi que risque de prendre les robots au détriment des humains.



- La Ligue et la Fédération française de rugby ont décidé de repousser la rencontre dominicale du Top 14 à 17h, contre 16h15 auparavant, pour toucher un plus large public. Bernard Laporte a également obtenu que a Ligue offre aux 1.895 clubs français une télé et un abonnement à Canal + jusqu'en 2023.