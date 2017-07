Le journal de 18h : le monde du cinéma salue la mémoire de Jeanne Moreau

publié le 31/07/2017 à 19:02

Tantôt actrice, chanteuse et réalisatrice, Jeanne Moreau a marqué le monde du cinéma de sa beauté sensuelle et de sa voix grave, voilée par la cigarette. Ce monument avait marqué une génération en jouant l'amoureuse affranchie dans "Jules et Jim" de François Truffaut ou encore la femme fatale dans "La baie des anges" de Jacques Demy. De nombreuses personnalités du monde politique et culturel ont salué la mémoire de l’actrice depuis l’annonce de sa mort dans la matinée.



Brigitte Bardot a rendu hommage à une personnalité "hors du commun" à celle avec qui elle avait partagé l'affiche de "Viva Maria" en 1965. Plus de 20 ans après, Jeanne Moreau tournait dans "Le miraculé", un film de Jean-Pierre Mocky. "Je garde le souvenir d’une femme libre qui a toujours été le contraire de ce qu’on croyait, c’était une intellectuel”, se rappelle le réalisateur. Jeanne Moreau, monument du cinéma, a tourné dans plus de 130 films, en France mais aussi à l'étranger. De 1954 jusqu'en 2015, elle était une véritable icône, du petit comme du grand écran. Elle a reçu de nombreuses récompenses, notamment le César de la meilleure actrice en 1992.

À écouter également dans ce journal

- La maire de Calais refuse de se mettre en conformité avec la décision du Conseil d’État pour l’instauration de mesures d'aide aux migrants, comme la création de points d'eau ou de sanitaires.

- Le tribunal de commerce de Poitiers devrait se prononcer en faveur d’un nouveau report au sujet de l'avenir des salariés de l'équipementier automobile GM&S. Le seul repreneur en lice, le Stéphanois GMD, souhaite conserver seulement 120 salariés sur plus de 270 qui travaillent actuellement dans l’entreprise creusoise.



- Murielle Penicaud rattrapée par les affaires lors son passage à la Commission des affaires sociales à l’Assemblée. Le député de la France Insoumise Adrien Quatennens a notamment interrogé la ministre du Travail sur les soupçons d’une plus-value boursière de plus d'un million d'euros quand elle était chez Danone.



- Après une journée noire hier, le trafic est toujours perturbé en gare Montparnasse. La SNCF n'a toujours pas trouvé l'origine de la panne de signalisation qui avait causé une pagaille géante en plein week-end de chassé-croisé.