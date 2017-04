Le journal de 18h : le lisier en question

publié le 17/04/2017 à 18:50

C'est un vieux débat qui est relancé en Bretagne, où l'on reparle de la pollution et des dangers du lisier, ce mélange de déjections d'animaux et d'eau. Il y a 8 jours, le mur d'une porcherie s'est effondré à Pédernec (Côtes-d'Armor) et plusieurs tonnes de lisier se sont déversées dans un ruisseau, affluent du Jaudy.



Une association de protection de l'environnement a notamment constaté que des milliers de poissons étaient morts sur une quinzaine de kilomètres de distance. Le riverain le plus proche de la porcherie témoigne : "Les pompiers ne se rendaient pas compte de la quantité de lisier". Devenu incontrôlable, le lisier a poursuivi son chemin jusqu'au cours d'eau le plus proche, dévastant plusieurs exploitations sur son passage et forçant les pompiers à intervenir et à interrompre la station de pompage située un peu plus loin.

À écouter également dans ce journal

- Présidentielle : les quatre favoris des sondages sont dans l'emballage final et n'ont plus que cinq jours pour convaincre les électeurs indécis, à moins d'une semaine du premier tour de scrutin. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont tous en meeting aujourd'hui.

- Présidentielle : l'écart entre ces quatre candidats se resserre d'ailleurs un peu plus dans un dernier sondage Opinion Way : 22% pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 21% pour François Fillon et 18 pour Jean-Luc Mélenchon qui grimpent tous les deux d'un point.



- Ligue 1 : toujours pas d'interpellations en Corse, au lendemain des incidents autour de la rencontre de la 33ème journée entre Bastia et Lyon. Des supporters corses sont entrés sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs lyonnais, dont certains ont porté plainte.



- Turquie : la France a annoncé prendre note des contestations après le référendum du dimanche 16 avril qui renforce les pouvoirs du Président Erdogan. L'opposition demande l'annulation du scrutin qui s'est soldé par une victoire de justesse du "oui", à 51%.



- Route : c'est la fin d'un long week-end et des vacances dans la zone C ce soir. Les axes menant à Paris et à la région parisienne sont particulièrement saturés.