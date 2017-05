Le journal de 18h : le gouvernement d’Édouard Philippe dévoilé

publié le 17/05/2017 à 19:27

Le suspens a pris ce mercredi 17 mai, peu après 15h. Depuis la cour de l'Élysée, le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kolher a donné la liste des 22 ministres et secrétaires d'État. Emmanuel Macron a nommé des éléments clés de sa campagne au sein du gouvernement, comme Gérard Collomb (intérieur), Richard Ferrand (Cohésion des territoires) et Sylvie Goulard (ministre des Armées). François Bayrou a finalement hérité du ministère de la Justice tandis que Jean-Yves Le Drian est nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.



Le président de la République a aussi concrétisé l'appel d'air en direction des Républicains, lancé avec la nomination d'Edouard Philippe à Matignon, en nommant Bruno Le Maire à Bercy et Gérald Darmanin à l'Action et des Comptes publics. La plus grosse prise d’Emmanuel Macron réside peut-être dans l’arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, à la tête d’un ministère de la Transition écologique et solidaire. L’ancienne championne d’Escrime Laura Flessel a été nommée à la tête du ministère des Sports.

À écouter également dans ce journal

- Après l’annonce de la nomination de Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, le secrétaire général du parti Les Républicains, Bernard Accoyer, a indiqué que les "membres de LR" qui ont "rejoint" le gouvernement "ne font plus partie des Républicains".

- Depuis Marseille, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la constitution d’un gouvernement de droite et déplorer au passage la nomination de Nicolas Hulot à la Transition écologique et solidaire, un "crève-cœur" pour lui.



- David Pujadas va quitter la présentation du journal de 20h sur France 2. À la suite de la volonté de Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions, de diversifier les visages de la chaîne, Anne-Sophie Lapix pourrait prendre les commandes du journal de France 2.