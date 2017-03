Le journal de 18h : le chômage baisse très légèrement en février

et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/03/2017 à 18:53

Après une légère hausse du chômage au mois de janvier, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité et tenus de rechercher un emploi) a baissé de 0,1 % au terme du mois de février 2017. Quelque 3.500 inscriptions de moins ont été enregistrées sur les listes de Pôle Emploi par rapport au mois précédent, portant le nombre de chômeurs en France à 3.464.400.



En prenant en compte les cinq catégories existantes (de A à E), regroupant non seulement les demandeurs d'emploi en activité réduite, mais aussi les inscrits non tenus de rechercher un travail, Pôle Emploi recense 6,242 millions demandeurs d'emploi (+0,3%). La croissance a été d'1,1% en France l'année dernière. Une croissance trop molle pour remplir les objectifs en matière de déficit public. Il représente 3,4% du PIB en 2016. C'est une déception pour le gouvernement.

À écouter également dans ce journal

- Le neveu de Pierre Bérégovoy réclame des excuses à François Fillon après que le candidat de la droite a déclaré lors de son passage à "L'émission politique" que sa situation lui avait "souvent" rappelé celle de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, qui avait mis fin à ses jours en 1993.

- Lors de son passage sur France 2, le candidat Les Républicains a également dénoncé l’existence d'un cabinet noir à l'Élysée, ce qui lui a immédiatement valu une réponse cinglante de François Hollande.



- Marine Le Pen a été reçue ce vendredi 24 mars par Vladimir Poutine, lors d’un déplacement au Kremlin. Moscou se défend de toute volonté d'interférer dans la vie politique française.



- L'un des lycéens de Concarneau qui avaient été blessés dans l’attaque terroriste de Westminster vient de regagner la France, les deux autres sont toujours hospitalisés à Londres. L’attentat du 22 mars a fait trois morts et une cinquantaine de blessés, dont un est entre la vie et la mort.



- Deux ans, après le crash de l'avion de la Germanwings dans le Sud des Alpes, 500 proches des victimes se sont rassemblées au Vermet, le village le plus proche. Un monument commémoratif a été dévoilé, avant d’être hélitreuillé vers le lieu exact de l'impact.