REPLAY - Le chef d'État-Major des armées a écrit une tribune pour demander un effort budgétaire supplémentaire pour faire face aux menaces et à un matériel vieillissant.

> Le journal de 18h : le chef des armées réclame un effort budgétaire

par Quentin Vinet publié le 21/12/2016 à 18:50

Dans un contexte de menaces élevées, une question a été mise sur la table ce 21 décembre : faut-il augmenter le budget de la Défense ? La question a été posée par le général des armées, Pierre de Villiers. Il voudrait que le financement de l'armée représente 2% du PIB au lieu de 1,77% aujourd'hui. Le président François Hollande a expliqué que ce budget avait augmenté pendant son quinquennat mais qu'il faudra faire des efforts dans les prochaines années.



"Je pense que le message du chef d'État-Major des armées, aujourd'hui dans sa tribune, est extrêmement important. L'objectif est d'alerter le futur président de la République, quel qu'il soit. Actuellement, la pression sur les personnels est telle, que le temps pour se préparer est sacrifié", regrette le général Jean-Claude Thomane, l'ancien patron des forces terrestres.



Ce dernier ajoute : "Plus le matériel est obsolète, plus il coûte cher à entretenir. Alors on arrive à des coûts qui sont plus chers qu'avec du neuf". Pour lui, la ligne rouge a été franchie. "On ne peut pas dire 'c'est la guerre' et ne faire aucun effort".

- En Allemagne, le suspect de l'attentat de Berlin est un Tunisien de 24 ans qui se nomme Anis Amri. La police offre 100.000 euros pour toute information permettant sa capture.



- Le gouvernement a présenté son projet de loi pour assouplir la légitime défense des policiers. Ils le réclament depuis la violente agression de quatre agents cet automne. Ils pourront tirer dans quatre conditions, notamment si la personne en face est armée.



- À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, a été interrogé sur la primaire de la gauche en janvier. Ce n'est pas sûr qu'il soutienne l'ancien premier ministre, Manuel Valls. Il lui a d'ailleurs de nouveau adressé une pique ce matin.



- En cette période de fête, la ministre de la Santé, Marisole Touraine, met en garde contre l'épidémie de grippe. Le virus est précoce cette année. En deux semaines, il s'est propagé dans 9 des 13 régions. Les passages aux urgences ont doublé, les ventes de vaccin sont en hausse de 2% dans les pharmacies, d'après les informations de RTL. Il y a déjà une soixantaine de cas grave et 4 décès depuis 15 jours.



- Une manifestation pour les conditions de travail à l'hôpital aujourd'hui à Tarbes. Entre 400 et 500 personnes ont défilé pour de meilleurs salaires, alors qu'une grève dure depuis 44 jours dans une clinique de la ville.



- Les chantiers naval STX de Saint-Nazaire ont confirmé une énorme commande aujourd'hui. Alors que le groupe est en train d'être vendu, le constructeur a été choisi pour sortir de l'eau cinq paquebots pour deux compagnies de croisière. C'est une commande à 4 milliards d'euros qui devra être terminée avant 2022.