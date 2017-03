Le journal de 18h : la tempête Zeus fait un mort en Dordogne

publié le 06/03/2017 à 18:50

La tempête Zeus a traversé le pays en arrivant par l'Ouest et c'est dans le Finistère qu'elle a soufflé le plus fort. Des rafales de vent de 193 km/h à Camaret, 191 à Ouessant, guère moins dans les terres. À Carhaix, le vent a déraciné un arbre et trois lycéens ont été grièvement blessés ce matin. En milieu d'après-midi, un automobiliste est mort en Dordogne. L'information vient d'être confirmée par la Préfecture de Dordogne.



Un arbre est tombé sur le véhicule d'un automobiliste. Le conducteur est décédé malgré l'intervention rapide des secours. L'incident qui s'est déroulé en milieu d'après-midi, vers 16 heures, sur une route de Coulouniex-Chamiers, près de Périgueux. La Dordogne a été en vigilance orange vents forts depuis 9h30 ce matin. Une vigilance qui vient de repasser au jaune par Météo France. Les pompiers sont intervenus plus d'une quarantaine de fois depuis ce matin dans ce secteur. La préfecture, elle, rappelle à ses habitants d'être vigilants et d'éviter d'utiliser son véhicule.

600.000 foyers sont privés d'électricité, essentiellement dans l'Ouest, mais aussi dans le Centre du pays, sur le chemin de la tempête qui ce soir va atteindre le Sud-Est et les bords de la Méditerranée.

À écouter également dans ce journal

- Les Républicains sont réunis en comité politique ce soir au siège du parti pour essayer de pousser François Fillon vers la sortie, alors que le candidat de la droite et du centre a confirmé hier qu'il ne comptait pas renoncer à sa candidature.



- Alain Juppé a confirmé "une bonne fois pour toutes" qu'il ne sera pas candidat à la présidence lors d'une conférence de presse à Bordeaux, ce matin. "Quel gâchis pour la droite et le centre", a dit Alain Juppé, tout en pointant le système de défense de François Fillon qui l'a conduit "dans une impasse".



- Il n'y aura pas de vote électronique pour les Français de l'étranger, en juin, aux élections législatives. Le gouvernement a pris cette décision par crainte des piratages informatiques.



- Tragique dénouement dans l'affaire de la famille Troadec. L'ex-beau-frère de Pascal Troadec, le père, a tué les quatre membres de la famille à leur domicile d'Orvault, a démembré les corps avant de les brûler et de les enterrer.



- Il n'y aura pas de procès Denis Baupin. Ouverte le 10 mai 2016 après les accusations d'agressions et de harcèlement sexuels à l'encontre du député écologiste, l'enquête a été classée sans suite, a indiqué lundi 6 mars le procureur de Paris. En cause, la prescription des faits dénoncés par près de 14 femmes



- L'actuel directeur du Raid, Jean-Michel Fauvergue, va quitter ses fonctions au sein de l'unité d'élite placée en première ligne dans la lutte antiterroriste. En poste depuis quatre ans, il avait notamment coordonné les actions de ses troupes le soir du 13 novembre de même et lors de l'assaut de l'immeuble de Saint-Denis.



- La Peugeot 3008 est élue "voiture de l'année". Une annonce qui coïncide avec l'officialisation, ce matin, du rachat d'Opel par PSA-Peugeot Citroën.



- Donald Trump vient de signer un nouveau décret migratoire. Dans cette nouvelle mouture, l'Irak ne fait plus partie des pays interdits de territoire américain.