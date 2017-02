Les TGV Paris-Bordeaux circulent normalement, mais avec du retard et 155.000 foyers restent privés de courant.

La France a subi une tempête d'ampleur. 160 km sur le Pont de l’Île d'Oléron, 148 au Cap-Ferret, 144 à Royan... Comme prévu, Leiv a frappé fort ce samedi 4 février dans le sud-ouest. C'est la Gironde qui a le plus souffert. Mais plusieurs départements de l'intérieur, les deux Charente, ont également enregistré de sérieux dégâts, sans toutefois faire de victime. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a rouvert en fin de matinée.



Les TGV Paris Bordeaux circulent normalement, mais avec du retard. Selon le dernier pointage, 130.000 foyers restent privés d'électricité en Nouvelle Aquitaine et 25.000 en région Auvergne-Rhône Alpes. Seuls six départements du Centre et Centre-Est demeuraient en vigilance orange "vents violents" : Allier, Cher, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme et Saône-et-Loire. Sur cette zone, et jusqu'en début d'après-midi les rafales "devraient être comprises entre 100 et 120 km/h en plaine, jusqu'à 130 km/h sur le relief du Massif central" selon Météo France.



- Au lendemain de l'attaque terroriste contre des militaires au Musée du Louvre, l'enquête continue pour tenter d'affiner le profil de l'assaillant. Les autorités parlent toujours d'un Égyptien de 29 ans, inconnu de la police française, résidant à Dubaï. Son pronostic vital n'est plus engagé. Son père, un général de police à la retraite, a expliqué aux médias égyptiens que son fils était innocent, en tout cas, qu'il n'avait jamais montré aucun signe de radicalisation.



- La ville de Lyon est ce week-end au coeur de la campagne présidentielle. En deux jours, trois des principaux candidats y tiennent meeting : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et Jean Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, une nouvelle fois a mobilisé les foules en affirmant avoir rassemblé 16.000 personnes au Palais des Sports : 8 000 à l'intérieur, 8 000 à l'extérieur.



- Présidentielle : à l'occasion de ses premières Assises Présidentielles, Marine Le Pen doit dévoiler 144 engagements consignés dans un petit livret. Ses mesures les plus emblématiques concernent la préférence nationale dans plusieurs domaines : l'emploi, l'Ecole et les prestations sociales.



- Les obsèques d'Emmanuelle Riva ont eu lieu ce samedi 4 février à Paris. Cérémonie discrète à l'image de cette grande comédienne. Elle a été inhumée au cimetière de Charonne dans le XXème arrondissement.



- Roman Polanski ne sera pas remplacé à la Présidence des Césars. Décision ce matin de l'Académie qui organise l'événement. La cérémonie, qui aura lieu le 24 février, n'aura donc pas de président cette année.



- À Aulnay-sous-Bois, 4 policiers sont en garde à vue depuis jeudi 2 février. Le Parquet de Bobigny a ouvert une enquête après avoir pris connaissance des faits, qui s'ils sont avérés, sont particulièrement sordides. Ils sont accusés, après un banal contrôle d'identité, d'avoir violé un jeune homme de 22 ans avec une matraque télescopique, ce que les policiers appellent "un Tonfa".



- Rugby : ce samedi 4 février, l'Écosse a dominé l'Irlande 27 / 22 lors du tournoi des 6 Nations. Alors que le XV de France défie les Anglais, à Twickenham à 17h50.