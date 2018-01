publié le 03/01/2018 à 19:13

Un mort, une quinzaine de blessés et d'importants dégâts matériels. Le bilan de la tempête Eleanor, dont les rafales balaient la France depuis mardi soir, n'est que provisoire, mais il est déjà sévère. Depuis ce mercredi matin, les pompiers sont intervenus plus de 4.000 fois et un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un arbre dans la station de Morillon sur une piste skiable, en Haute-Savoie.



Le domaine était ouvert et une enquête a été ouverte pour connaître le contexte du drame. Les dégâts liés à Eleanor sont également impressionnants sur les côtes Normandes où des vagues de 4 mètres ont fracassé les digues d'Etretat et projeté des galets en centre-ville.

Ce soir, la tempête souffle toujours et balaie désormais le sud-est de la France et la Corse. Les rafales vont souffler toute la nuit, en particulier sur l'île de Beauté où l'on attend entre 180 et 200 km/h de vent. En montagne, le redoux favorisera le risque d'avalanche, particulièrement accru sur les Hautes-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie. Une nouvelle perturbation océanique devrait également apporter beaucoup de pluie sur l'ensemble du pays, jeudi 4 janvier. Les autorités appellent à la plus grande prudence.

À écouter également dans ce journal :

- Créteil : près de trois ans après les attentats du 7 janvier 2015, des inscriptions antisémites ont été découvertes sur deux magasins de la communauté juive, ce mercredi 3 janvier.



- Champigny-sur-Marne : le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb va recevoir les syndicats de police, qui ont manifesté mardi 2 janvier, suite à l'agression brutale de deux agents lors du Nouvel An.



- Séminaire gouvernemental : le gouvernement a fait sa rentrée ce mercredi 3 janvier et lance l'année 2018. Objectif : respecter les engagements et accélérer les réformes.



- Notre-Dame-des-Landes : le Premier ministre Edouard Philippe réunira les élus locaux vendredi 5 janvier.



- Corse : les élus nationalistes seront reçus à Matignon le lundi 22 janvier. Une première rencontre après la prise de fonction des nouveaux élus de la super collectivité insulaire.



- Bioéthique : selon un sondage Ifop publié par le journal La Croix, 9 Français sur 10 sont favorables à une évolution de la loi sur la fin de vie.



- Football : le PSG a fait sa rentrée ce mercredi 3 janvier, avant d'affronter Rennes dimanche 7 janvier.



- Rugby : les adjoints du nouvel entraîneur Jacques Brunel sont désormais connus, il s'agit de Sébastien Bruno, l'entraîneur adjoint de Lyon, Jean-Baptiste Elissalde et Julien Bonnaire.