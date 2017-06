publié le 12/06/2017 à 19:24

Du raz-de-marée au tsunami, les qualificatifs marins fleurissent dans la presse en ce lundi 12 juin pour qualifier les résultats de la République En Marche au premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin. Selon les résultats définitifs, en voix, le mouvement présidentiel, la République en marche (REM) arrive nettement en tête (32,3%), devant LR-UDI (21,5%) et le FN (13,2%). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5% et sont légèrement devancés en voix par La France insoumise (11%) de Jean-Luc Mélenchon.



Les projections par siège laissent espérer entre 400 et 455 sièges pour REM, sur les 577 que comptent l'Assemblée nationale. Toutefois, l'abstention a atteint le niveau record de 51,29%, du jamais-vu au premier tour des législatives sous la Ve République. Ce qui est inquiétant, c'est que traditionnellement, on vote moins au second tour qu'au premier, le mouvement pourrait donc s'amplifier.

À écouter également dans ce journal

- Si ce premier tour des législatives marque une désillusion pour Les Républicains, il constitue surtout un échec cinglant pour le PS. Le parti qui contrôlait la moitié de l'Assemblée devrait compter entre 15 et 40 sièges. Même les fiefs socialistes historiques sont touchés : dans le Nord, aucun candidat du PS n'est qualifié pour le second tour.

- Aux États-Unis, un homme aurait passé 17 derrière les barreaux à la place de son sosie. Le malheureux était incarcéré depuis 1999 pour vol aggravé, mais il a toujours clamé son innocence. Un homme qui lui ressemble comme un frère jumeau a finalement été arrêté et les témoins ont dû reconnaître qu'ils étaient incapables de les différencier.



- Le ministère de l'Éducation nationale a ouvert une enquête pour des soupçons de fuite de sujets du baccalauréat S. Il y aune dizaine de jour, un internaute avait posté une vingtaine de sujets de physique-chimie et de sciences et vie de la terre.



- Dans le Jura, une petite fille de trois ans est entre la vie et la mort à l'hôpital de Dole, après avoir été frappée et brûlée. Sa mère et son compagnon ont été placés en détention et mis en examen pour violences volontaires. Ils affirment que l'enfant s'est blessée pendant une crise d'épilepsie.