Le journal de 18h : la République En Marche à le vent poupe

publié le 30/05/2017 à 19:06

Jour après jour, la bonne dynamique de La République En Marche pour les élections législatives se confirme. Les électeurs français voteraient à 31% pour un candidat de La République En Marche, selon notre sondage Kantar Sofres-One Point paru ce mardi. Derrière le mouvement d’Emmanuel Macron, Les Républicains-UDI ne récoltent que 18%, et le Front national 17%. La France insoumise arriverait seulement en quatrième position devant l'alliance Parti socialiste-Parti radical de gauche.



Des résultats significatifs qui permettent ainsi à La République En Marche d’espérer la majorité absolue avec entre 320 et 350 sièges à l'Assemblée nationale au terme du scrutin du 11 et 18 juin. Pourtant, les Français souhaitent majoritairement qu'Emmanuel Macron n'obtienne pas la majorité afin qu'une cohabitation se mettent en place.

À écouter également dans ce journal

- Les révélations se poursuivent à l'encontre de Richard Ferrand. Dans un article publié par Le Monde ce mardi 30 mai, le ministre de la Cohésion des territoires est accusé de pratiquer depuis vingt ans "un mélange des genres assumé entre politique et affaires, intérêts publics et privés".

- Edouard Balladur a été mis en examen dans le cadre de l'affaire Karachi. La Cour de justice de la République se penche depuis plusieurs années sur les rétrocommissions sur de contrats d'armement susceptibles d'avoir financé la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995



- La grève des transporteurs en camions-citernes de matières dangereuses, lancée vendredi 26 mai à l'appel de la CGT, provoque quelques désagréments pour les Français. Si une pénurie n’est pas encore d’actualité, de nombreux franciliens faisaient déjà la queue à la pompe par sécurité ce mercredi.



- Sept braqueurs qui avaient réussi à dérober plus de 40 millions de francs suisses dans un fourgon blindé en Suisse ont été interpellés et mis en examen. Ils étaient suivis par la police judiciaire avant même d’avoir pu faire leur coup.



- Le gérant du Casa Nostra a été condamné à 10.000 euros d'amende. Le patron de ce restaurant et deux complices étaient jugés pour avoir vendu une vidéo de l'attaque de l'établissement lors des attentats du 13 novembre 2015.



- À Roland-Garros, la journée a été plus clémente pour les Français. Gaël Monfils, Jérémy Chardi, et Caroline Garcia se sont qualifiés pour le second tour alors que Jo-Wilfried Tsonga s’apprête à affronter l’argentin Renzo Olivo.